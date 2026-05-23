Capibaras ganó y está en las semifinales del Súper Rugby Américas

En una cita histórica para el rugby paranaense, Capibaras XV recibió este sábado a Selknam en el marco de una nueva jornada del Súper Rugby Américas. La franquicia litoraleña jugó por primera vez como local en Paraná, en el predio La Tortuguita perteneciente al Paraná Rowing Club.

El partido comenzó torcido para los locales, que se encontraron abajo en el tanteador por los tries de Marcelo Torrealba y Matías Garafulic, que además convirtió el primero, para el parcial de 12-0.

Sin embargo, el paranaense Franco Rossetto inició el camino de la remontada con un try que luego convirtió Ignacio Dogliani. El propio Dogliani anotó el segundo try para pasar a ganar el encuentro por 14-12 y poner por delante al equipo litoraleño ya en el desarrollo del segundo tiempo. En medio, polémicas arbitrales que el público chileno reclamó en las redes sociales.

Dogliani estiró la distancia con un penal para el 17-12 parcial, pero el try de Augusto Böhme volvió a igualar el marcador en 17 y dejó un manto de dudas para el cierre del encuentro. Capibaras debía ganar para asegurar su clasificación a la próxima instancia: y lo logró.

Dogliani marcó un nuevo penal seguido por dos tries que establecieron una victoria absoluta para el equipo litoraleño por 34-17. Victoria con punto bonus y sin unidades para el conjunto chileno, que no pudo evitar la clasificación de Capibaras.

En este partido, el equipo dirigido por Nicolás Galatro salió a la cancha con: Diego Correa, Martín Vaca, Enzo Avaca; Lorenzo Colidio, Lucas Bur; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán, Manuel Bernstein; Alejo Sugasti, Ignacio Dogliani; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto.

En frente, la franquicia chilena formó a: Emilio Shea, Augusto Böhme, Iñaki Gurruchaga; Santiago Pedrero, Domingo Saavedra; Alfonso Escobar, Ernesto Tchimino, Santiago Montagner; Marcelo Torrealba, Rodrigo Fernández; Nicolás Saab, Matías Garafulic, Domingo Saavedra, Manuel Bustamante y Cristóbal Game.

Con 45 puntos, Capibaras igualó la línea de Pampas en el segundo puesto tras 12 fechas de torneo y se clasificó a las semifinales. Otro que está en semifinales es Dogos XV, líder con 51 puntos y próximo rival de la franquicia litoraleña: jugarán el próximo viernes 29, desde las 19, en el Hipódromo de Rosario.