Colapinto clasificó 10° y arrancará la final en puestos puntuables

Después de una Carrera Sprint en la que quedó al borde de sumar, el argentino Franco Colapinto salió a bordo de su Alpine A526 a la clasificación para la carrera con el objetivo de volver a Q3, algo que logró en la competencia desarrollada en Miami, previa a esta fecha.

En ese contexto, logró superar la Q1 sin mayores inconvenientes con un décimo lugar que lo metió entre los 16 mejores de la jornada. A diferencia de lo ocurrido en la clasificación para la Sprint, esta vez lo acompañó Pierre Gasly, que también logró meterse a la Q2. Los eliminados de este primer corte fueron Valtteri Bottas, Lance Stroll, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Alexander Albon y Esteban Ocon.

En la Q2 tuvo que sufrir más. El piloto argentino fue el primero en salir a pista y estuvo un largo rato entre los clasificados, aunque cerca del final había caído a puestos de eliminación.

Sin embargo, con la vuelta que dio a poco del cierre, el argentino volvió a subir al décimo lugar y ya nadie lo pasó: clasificó con un tiempo que lo distanciaba por menos de nueve décimas respecto a Isack Hadjar, el mejor de esta etapa. En el segundo corte se fueron Oliver Bearman, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson y Nico Hulkenberg.

El objetivo en la Q3, a la que clasificó por segunda vez consecutiva, era poner la mayor cantidad de autos posible por detrás con la intención de obtener puntos durante la final de este domingo. Aunque estuvo por encima de Isack Hadjar hasta instantes antes del cierre, Colapinto terminó en el décimo lugar.

Su tiempo fue un segundo y 119 milésimas más lento que el de George Russell, que le arrebató la pole position a Kimi Antonelli en el último segundo. Su registro de un minuto, 12 segundos y 578 milésimas fue el mejor de la jornada, seguido por Antonelli a 68 milésimas y Lando Norris a 151 milésimas.

Este domingo será turno de la final, que comenzará a las 17 de este domingo y tendrá a los pilotos girando durante 70 vueltas para definir al ganador de la quinta fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

Clasificación | Fórmula 1 | Fecha 5 (en Canadá)

1°) George Russell (Mercedes): 1’12”578/1000.

2°) Kimi Antonelli (Mercedes): a 68/1000.

3°) Lando Norris (McLaren): a 151/1000.

4°) Oscar Piastri (McLaren): a 203/1000.

5°) Lewis Hamilton (Ferrari): a 290/1000.

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10°) Franco Colapinto (Alpine): a 1”119/1000.