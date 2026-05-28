Básquet: el Plan de Desarrollo Federal pasó por Paraná

Con la presencia de Leo Gutiérrez, integrante de la Generación Dorada y responsable del programa, y el acompañamiento de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), la Confederación Argentina de Básquet (CAB) concluyó una nueva concentración del Plan de Desarrollo Federal. La organización fue realizada en forma conjunta por Asociación Paranaense de Básquet (APB) y la Asociación de Santa Elena (ABSE).

En el Club Atlético Talleres de Paraná, jugadoras y jugadores de la región de las categorías 2010, 2011 y 2012 fueron observados y evaluados por el staff de entrenadores CAB.

También estuvieron presentes en la capital entrerriana el director de Selecciones Nacionales, Hernán Tettamanti y el coordinador de Básquet Formativo CAB, Cristian Santander.

La iniciativa tiene como objetivo el desarrollo del baloncesto en todas las regiones del país a través de diversos campus en distintos puntos del territorio nacional y apunta a compartir experiencias con entrenadores locales y conocer jugadores de cada región en la búsqueda por detectar talentos desde edades tempranas y proporcionarles el apoyo necesario para su desarrollo.

Fuente: FBER.