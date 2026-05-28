La Provincia formalizó nuevas pautas para la aplicación responsable de agrotóxicos

La provincia de Entre Ríos aprobó oficialmente un nuevo “Protocolo de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios”, una herramienta técnica y normativa destinada a ordenar, fiscalizar y fortalecer el uso responsable de productos fitosanitarios en todo el territorio provincial. La medida fue formalizada mediante la Resolución Nº 34/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia.

La resolución se encuadra dentro de la Ley Provincial Nº 11.178, normativa que regula todas las actividades vinculadas a los fitosanitarios: desde su importación y elaboración hasta su transporte, almacenamiento, comercialización y aplicación. El objetivo central es garantizar prácticas agrícolas seguras, compatibles con la salud humana, la protección ambiental y la producción sustentable.

El nuevo protocolo fue elaborado y consensuado por el Consejo Asesor Fitosanitario, organismo creado por la propia ley para asesorar técnicamente al Estado provincial en esta materia. Según se detalla en la resolución, el documento fue discutido y aprobado durante una reunión realizada el 10 de diciembre de 2025, tras un proceso de trabajo conjunto entre organismos técnicos y actores vinculados al sector agropecuario.

Entre los fundamentos técnicos utilizados para redactar el protocolo se encuentran recomendaciones emanadas de organismos nacionales y provinciales, como la Resolución Conjunta Nº 1/2018 de los ministerios nacionales de Agroindustria y Ambiente, manuales de buenas prácticas elaborados por CASAFE, INTA y SENASA, además de aportes surgidos de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos.

La resolución también deja establecido que el protocolo deberá aplicarse en armonía con el régimen legal vigente y con las competencias específicas de los organismos provinciales encargados de controlar la actividad. En ese sentido, recuerda que mediante la Resolución Nº 1472/25 se delegaron en la Dirección de Agricultura las funciones de fiscalización, aplicación y ejecución de la Ley 11.178.

Asimismo, el texto aclara que los procedimientos relacionados con denuncias, presuntos incumplimientos y actuaciones administrativas continuarán rigiéndose por las normas reglamentarias ya vigentes, especialmente las vinculadas al control estatal sobre las aplicaciones de fitosanitarios.

Desde el Gobierno provincial sostienen que el protocolo constituye “un instrumento necesario para la correcta implementación de la normativa en materia de fitosanitarios”, al tiempo que aporta criterios técnicos uniformes para toda la provincia.

Con esta aprobación, Entre Ríos suma una nueva herramienta institucional orientada a consolidar prácticas agrícolas responsables, en un contexto donde el debate sobre el uso de agrotóxicos continúa ocupando un lugar central en la agenda ambiental, sanitaria y productiva de la provincia.

Acta reunión del Consejo Asesor publicada en el Boletín Oficial del 28 de mayo de 2026