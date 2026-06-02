Atlético Paraná venció a Unión por penales y se clasificó finalista de la Copa Túnel Subfluvial

Por penales, Atlético Paraná se instaló este martes en la final de la Copa Túnel Subfluvial 2026. El conjunto de barrio San Martín superó a Unión de Santa Fe por 2 a 1 en el partido de vuelta y equilibró la llave semifinal con un global de 4 a 4, para luego festejar desde los 12 pasos en el estadio Pedro Mutio.

Juan Ignacio Mitre abrió la cuenta para el anfitrión, pero Torres marcó el empate parcial para el cuadro santafesino. Sin embargo, Muñoz puso cifras definitivas para el 2 a 1. Así se llegó a la definición por penales. Y allí logró imponerse por 4 a 3.

El Decano, que había perdido por 3 a 2 en la ida con el conjunto Tatengue y en calidad de visitante, contó con eficacia y tuvo como figura el arquero Giuliano Bourdet: contuvo el primer y último penal de la tanda.

De esta manera, Atlético Paraná se instaló como primer finalista del certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol y su par de Santa Fe. Y espera rival para buscar el título: saldrá del ganador entre Patronato (último campeón) y Universidad Nacional del Litoral (UNL).