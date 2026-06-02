Aranda visitó el Club Roma, entregó material deportivo y recorrió obras en marcha

El diputado provincial Lenico Aranda visitó el Club Roma de Ramírez, donde hizo entrega de material deportivo y recorrió las obras que se encuentran en ejecución. La actividad se desarrolló junto a dirigentes de la institución, con quienes dialogó sobre los desafíos y proyectos que buscan seguir fortaleciendo el crecimiento del club.

Durante la recorrida, las autoridades compartieron detalles de las mejoras que se están llevando adelante en las instalaciones, destinadas a brindar mayores comodidades a socios, deportistas y familias que participan de las distintas actividades que ofrece la entidad.

El presidente del club, Miguel Hergert, destacó la importancia de las obras y aseguró que representan un avance significativo para la institución. En ese sentido, señaló que los trabajos permitirán mejorar los espacios que utilizan a diario los casi 300 socios y todas las personas que concurren al club.

Por su parte, Aranda valoró el compromiso de la comisión directiva y de quienes colaboran con la institución, al tiempo que destacó el papel que cumplen los clubes como espacios de encuentro, formación y contención para niños, jóvenes y adultos.

Asimismo, remarcó la relevancia de las obras que se están ejecutando, al considerar que cada mejora contribuye al fortalecimiento de las instituciones y genera mejores condiciones para el desarrollo de las actividades deportivas y sociales.

Al finalizar la visita, el legislador reafirmó su acompañamiento al trabajo que realizan los clubes entrerrianos y destacó que invertir en infraestructura deportiva es también apostar al crecimiento y bienestar de toda la comunidad.