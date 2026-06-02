La UCR repudia las agresiones vertidas por la Multisectorial Gremial de Entre Ríos

La UCR rechazó intimidaciones y hostigamientos que padecen sus legisladores por parte de la Multisectorial Gremial.

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos expresó su “más enérgico repudio” a las acciones de hostigamiento, intimidación y agresión que, según denunció, vienen sufriendo legisladores de ese espacio político por parte de integrantes de la Multisectorial Gremial de Entre Ríos.

A través de un comunicado de prensa, la conducción partidaria señaló que las manifestaciones realizadas por sectores gremiales habrían llegado incluso hasta los domicilios particulares de representantes radicales, una situación que consideró incompatible con la convivencia democrática.

“La democracia se fortalece con el debate de ideas, el respeto por las instituciones y la convivencia pacífica entre quienes sostienen posiciones diferentes. Ninguna discrepancia política, social o sectorial puede justificar conductas que busquen amedrentar a dirigentes o funcionarios en el ámbito privado”, sostuvo la UCR.

En el texto, el partido reafirmó su compromiso con los principios democráticos y republicanos, al tiempo que defendió el respeto por las instituciones y las decisiones adoptadas dentro del marco constitucional.

“La protesta y la expresión de reclamos forman parte de la vida democrática y constituyen derechos que deben ser garantizados”, indicaron desde el centenario partido, aunque remarcaron que existen límites cuando las manifestaciones derivan en situaciones de intimidación hacia dirigentes políticos.

Asimismo, la UCR sostuvo que el disenso es una herramienta legítima dentro del sistema democrático, pero consideró inadmisibles las expresiones de intolerancia hacia quienes piensan distinto o ejercen funciones para las que fueron elegidos por la ciudadanía.

“Las diferencias deben canalizarse mediante el diálogo, el debate público y los mecanismos institucionales”, afirmaron.

Finalmente, el Comité Provincial convocó a los distintos actores políticos, sindicales y sociales a contribuir a un clima de respeto mutuo, responsabilidad y convivencia democrática.

“La Unión Cívica Radical de Entre Ríos continuará defendiendo los valores que han guiado históricamente su accionar: la democracia, la República, la libertad, el pluralismo y la tolerancia, convencida de que solo así podremos construir una sociedad más justa y fortalecida”, concluye el comunicado.

El comunicado de la UCR