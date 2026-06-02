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Con el paranaense Iñaki Arrías, se confirmaron los inscriptos para el TC Pista Mouras

02 de Junio de 2026 - 19:42
Iñaki Arrías

Iñaki Arrías marcha líder y lleva cuatro triunfo en fila en el TC Pista Mouras (Foto: ACTC).

Nueve pilotos afrontarán este fin de semana la sexta fecha del TC Pista Mouras en el autódromo de La Plata y allí estará el paranaense Iñaki Arrías, líder del campeonato y ganador de las últimas cuatro competencias.

La categoría de la ACTC se presentará sábado y domingo en el circuito de 4265 metros del autódromo Roberto Mouras. La categoría que siempre acompaña al TC Mouras, esta vez también estará junto al TN APAT y otras categorías zonales. 

Cabe destacar que Arrías fue el vencedor en la última fecha, el pasado 16 y 17 de mayo también en el circuito platense, y fue el ganador en la últimas cuatro fechas de forma consecutiva. Ese triunfo lo posicionó en lo más alto del certamen con 186 puntos; lo siguen Ignacio Quintana con 178.5 e Ignacio Lovich con 178 unidades.

Lista de inscriptos para la sexta fecha del campeonato:

N* Piloto Marca Equipo
44 Conde, Juan Jose Chevrolet Guarnaccia Competición
47 Roqueta, Bautista Dodge Canning Motorsport
63 Lovich, Ignacio Dodge Canning Motorsport
77 Vilas, Ignacio Dodge Galarza Racing
100 Forte, Leonardo Ford Forte Sport
111 Quintana, Ignacio Torino Trotta Racing
122 Rubiera Hainze, Dante Ford Spataro Racing
145 Arrias, Iñaki Ford Candela Competición
199 Pérez, Damian Dodge José C. Paz Racing

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