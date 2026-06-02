Con el paranaense Iñaki Arrías, se confirmaron los inscriptos para el TC Pista Mouras

Iñaki Arrías marcha líder y lleva cuatro triunfo en fila en el TC Pista Mouras (Foto: ACTC).
Nueve pilotos afrontarán este fin de semana la sexta fecha del TC Pista Mouras en el autódromo de La Plata y allí estará el paranaense Iñaki Arrías, líder del campeonato y ganador de las últimas cuatro competencias.
La categoría de la ACTC se presentará sábado y domingo en el circuito de 4265 metros del autódromo Roberto Mouras. La categoría que siempre acompaña al TC Mouras, esta vez también estará junto al TN APAT y otras categorías zonales.
Cabe destacar que Arrías fue el vencedor en la última fecha, el pasado 16 y 17 de mayo también en el circuito platense, y fue el ganador en la últimas cuatro fechas de forma consecutiva. Ese triunfo lo posicionó en lo más alto del certamen con 186 puntos; lo siguen Ignacio Quintana con 178.5 e Ignacio Lovich con 178 unidades.
Lista de inscriptos para la sexta fecha del campeonato:
|N*
|Piloto
|Marca
|Equipo
|44
|Conde, Juan Jose
|Chevrolet
|Guarnaccia Competición
|47
|Roqueta, Bautista
|Dodge
|Canning Motorsport
|63
|Lovich, Ignacio
|Dodge
|Canning Motorsport
|77
|Vilas, Ignacio
|Dodge
|Galarza Racing
|100
|Forte, Leonardo
|Ford
|Forte Sport
|111
|Quintana, Ignacio
|Torino
|Trotta Racing
|122
|Rubiera Hainze, Dante
|Ford
|Spataro Racing
|145
|Arrias, Iñaki
|Ford
|Candela Competición
|199
|Pérez, Damian
|Dodge
|José C. Paz Racing