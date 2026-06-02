Con el paranaense Iñaki Arrías, se confirmaron los inscriptos para el TC Pista Mouras

Nueve pilotos afrontarán este fin de semana la sexta fecha del TC Pista Mouras en el autódromo de La Plata y allí estará el paranaense Iñaki Arrías, líder del campeonato y ganador de las últimas cuatro competencias.

La categoría de la ACTC se presentará sábado y domingo en el circuito de 4265 metros del autódromo Roberto Mouras. La categoría que siempre acompaña al TC Mouras, esta vez también estará junto al TN APAT y otras categorías zonales.

Cabe destacar que Arrías fue el vencedor en la última fecha, el pasado 16 y 17 de mayo también en el circuito platense, y fue el ganador en la últimas cuatro fechas de forma consecutiva. Ese triunfo lo posicionó en lo más alto del certamen con 186 puntos; lo siguen Ignacio Quintana con 178.5 e Ignacio Lovich con 178 unidades.

Lista de inscriptos para la sexta fecha del campeonato: