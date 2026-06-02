Villa Urquiza le dio un cálido recibimiento a “Leo” Morales”, campeón con Belgrano de Córdoba

Tras consagrarse campeón con Belgrano de Córdoba, el futbolista entrerriano Leonardo Morales fue recibido por Villa Urquiza, su ciudad natal. Allí lo esperaron familiares, amigos, vecinos e hinchas, quienes le dieron la bienvenida al flamante ganador del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El Yacaré, autor de uno de los goles del triunfo Pirata sobre River por 3 a 2 en el estadio Mario Kempes, fue esperado con banderas a la vera de la ruta de ingreso a Villa Urquiza. Hasta allí se congregaron vecinos en sus vehículos para esperar la llegada que el pasado domingo terminó un exitoso primer semestre del año con el Celeste.

Leo Morales, posando para una foto en su llegada a Villa Urquiza.

Los presentes, entre los que se encontraban sus familiares, destacaron la humildad de Morales a pesar de haber llegado tan lejos en su carrera futbolística. Una vez que arribó a su pueblo, el exdefensor de Atlético Paraná, Belgrano y Patronato agradeció el cariño recibido y destacó la importancia de regresar a sus raíces después de alcanzar el mayor éxito de su carrera.

"Estoy muy agradecido y feliz por el recibimiento en mi pueblo y por el campeonato logrado con Belgrano. La medalla aún no aparece, pero la gloria es lo importante. Todavía no caigo del todo en lo que conseguimos; fue increíble y lo estoy disfrutando mucho con mi gente", expresó ante los presentes sobre el robo que sufrió hace días.

"Disfruto volver a mi pueblo y compartir con los míos. Acá están mis raíces y la gente que siempre me acompañó", señaló el futbolista, quien encontró en Villa Urquiza el escenario perfecto para continuar celebrando una conquista que ya forma parte de la historia grande de Belgrano, consigna Uno.