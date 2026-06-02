Cuando el Estado decide dar batalla: un mensaje claro al narcotráfico

El histórico secuestro de más de 250 kilos de cocaína en el departamento Feliciano marca un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en Entre Ríos. No se trata solamente de una cifra impactante ni de un cargamento valuado en más de diez millones de euros en el mercado europeo. Estamos hablando de 810.000 dosis de droga que no llegarán a nuestros barrios, a nuestros jóvenes ni a nuestras familias. Estamos hablando de un Estado que decidió dejar de mirar para otro lado y enfrentar con decisión a las organizaciones criminales que intentan utilizar nuestro territorio para sus negocios ilegales.

Este resultado no es fruto de la casualidad. Es la consecuencia directa de una política de seguridad impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, que desde el primer día de gestión estableció como prioridad recuperar el control del territorio provincial. La decisión de fortalecer los puestos de control, invertir en equipamiento, tecnología, movilidad y capacitación para las fuerzas de seguridad demuestra que cuando existe conducción política, planificación y compromiso, los resultados llegan.

También es justo reconocer el liderazgo y la experiencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, quien ha llevado adelante una estrategia clara y sostenida contra el delito organizado. Su conocimiento de las redes criminales y su decisión de trabajar de manera articulada con la Justicia Federal han permitido que Entre Ríos avance en una lucha que durante años exigió mayor presencia del Estado. Este procedimiento es una prueba contundente de que hoy existe una política seria y profesional para combatir al narcotráfico.

Pero detrás de cada operativo exitoso hay hombres y mujeres que honran el uniforme. Los verdaderos protagonistas de esta historia fueron el sargento ayudante Diego Sánchez y del oficial ayudante Matías Britos, quienes prestan servicio en el puesto caminero "Puente Hierro", dos policías entrerrianos que, cumpliendo con su deber, detectaron una situación sospechosa y actuaron con valentía y profesionalismo. Gracias a su compromiso se logró interceptar una carga histórica y detener a peligrosos delincuentes vinculados al narcotráfico. Su ejemplo representa a miles de efectivos que todos los días trabajan silenciosamente para proteger a nuestra comunidad.

La lucha contra el narcotráfico no admite especulaciones ni discursos vacíos. Requiere decisión política, inversión, coordinación institucional y una fuerza policial respaldada por el Estado. Por eso este operativo también refleja el trabajo conjunto entre la Policía de Entre Ríos, la Justicia Federal y las autoridades provinciales. Cuando las instituciones funcionan y trabajan con un objetivo común, los resultados son concretos y benefician a toda la sociedad.

El mensaje que surge de Feliciano es claro y contundente: en Entre Ríos el narcotráfico no tiene las puertas abiertas. La gestión de Rogelio Frigerio está demostrando que es posible enfrentar al crimen organizado con firmeza, profesionalismo y coraje. Este histórico procedimiento no debe ser visto como un punto de llegada, sino como la confirmación de que el camino elegido es el correcto. Porque cada kilo de droga secuestrado, cada organización criminal desarticulada y cada delincuente puesto a disposición de la Justicia significa más tranquilidad, más seguridad y más futuro para los entrerrianos. Porque defender a nuestros jóvenes y proteger a nuestras familias no es una opción; es una obligación irrenunciable del Estado.

(*) Diputada Provincial por el Departamento Feliciano.