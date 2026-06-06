Un libro para volver a Juanele: Ferny Kosiak presenta una década de búsqueda en torno a Juan L. Ortiz

“Juanele mítico” ha sido declarado de interés por la Cámara de Diputados de Entre Ríos. El jueves 18 a las 20 se presentará en la Sala “Mariano Moreno” del HCD de Paraná.

La figura de Juan L. Ortiz continúa irradiando su presencia sobre la literatura entrerriana y argentina. A 130 años del nacimiento del poeta de Puerto Ruiz, una nueva publicación invita a recorrer los múltiples ecos de su obra y su legado. El próximo jueves 18 de junio, a las 20, en la Sala “Mariano Moreno” del Honorable Concejo Deliberante de Paraná (Corrientes y Andrés Pazos), se presentará “Juanele mítico”, el más reciente libro del escritor e investigador Ferny Kosiak. La actividad contará con la participación de poetas y músicos locales y tendrá entrada libre y gratuita.

La presentación se inscribe en el marco de los homenajes a una de las voces más singulares y profundas de la poesía argentina. Su obra, atravesada por el paisaje, la contemplación y una sensibilidad única hacia el mundo natural y humano, sigue despertando lecturas, diálogos y nuevas interpretaciones.

Durante una década, Kosiak recorrió bibliotecas populares entrerrianas, abrió publicaciones olvidadas, siguió rastros dispersos en poemas, cartas, conversaciones y recuerdos. Buscaba algo que acaso no podía encontrarse del todo: las múltiples formas en que Juan L. Ortiz continúa habitando la literatura argentina.

El resultado de esa búsqueda se llama “Juanele mítico” y será presentado -como ya se apuntó- el próximo jueves 18 de junio, a las 20, en la Sala “Mariano Moreno” del Honorable Concejo Deliberante de Paraná.

La aparición del libro coincide con una fecha significativa. A más de un siglo de aquel 11 de junio de 1896 en que nació Ortiz, su figura sigue creciendo en lugar de fijarse. Como ocurre con los poetas verdaderamente esenciales, Juanele resiste en convertirse en una mera estatua. Sigue siendo una voz. Una respiración. Un fluir. Una manera de mirar el río, los árboles, la luz y también la historia.

Quizá por eso Kosiak eligió otro camino para acercarse a él. En lugar de escribir una biografía convencional o un estudio estrictamente académico, construyó una suerte de mapa de reverberaciones. “Juanele mítico” explora la obra de Ortiz, la crítica que la acompañó y, sobre todo, el diálogo que generaciones de escritores mantuvieron con ella.

Las más de 300 páginas del ensayo reúnen 59 textos literarios inspirados en Juanele. Algunos fueron escritos por autores ampliamente reconocidos; otros pertenecen a voces fundamentales de la literatura entrerriana que encontraron en Ortiz un interlocutor secreto. Todos forman parte de una conversación que atraviesa décadas y geografías.

Desfilan así nombres tan diversos como Juan José Saer, Francisco Urondo, Rafael Alberti, Arturo Carrera, Irene Gruss, Francisco Madariaga, Emma Barrandéguy, Beatriz Vallejos y María Cristina Venturini, entre muchos otros. Cada uno aporta una mirada distinta sobre ese poeta que convirtió la contemplación en una forma de conocimiento y la delicadeza en una ética.

Pero acaso uno de los mayores méritos del trabajo sea la forma en que fue realizado. Hay algo profundamente entrerriano en esa investigación paciente, hecha de viajes, de consultas en bibliotecas populares, de encuentros alrededor de un mate y de largas conversaciones. No es difícil imaginar a Kosiak avanzando entre estanterías mientras cae la tarde, descubriendo un poema olvidado o una referencia inesperada.

La poeta Sonia Scarabelli, autora del epílogo, percibe justamente esa dimensión humana del proyecto. Allí señala que la riqueza del libro no radica solamente en la cantidad de voces reunidas, sino también en la manera en que Kosiak conversa con ellas y las hace dialogar entre sí. Lo define como un trabajo inmenso, hermoso y singular.

La presentación de “Juanele mítico” será, entonces, mucho más que el lanzamiento de un libro. Será una nueva estación en esa conversación colectiva que la literatura argentina mantiene desde hace décadas con Juan L. Ortiz. Una oportunidad para volver a escucharlo. Para comprobar que algunas voces no pertenecen únicamente al pasado, sino que siguen creciendo en quienes las leen. Y que, tal vez, toda búsqueda verdadera sea eso: una forma de seguir caminando junto a una sombra luminosa.