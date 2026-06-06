Historias de fútbol, pasión y mundiales llegan a la Sala Noble

El Cineclub Noble del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER) comienza un nuevo ciclo el próximo martes 9 a las 19, en la Sala Noble (Matorras 861, Paraná). Se proyectará "Shooting for Sócrates", de James Erskine (Reino Unido, 2014). La cita es con acceso libre y gratuito. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Esta vez el ciclo se llama Pasión de multitudes, y serán películas con la temática del fútbol en sintonía con el clima de Mundial que estos días se vive. De esta manera el IAAER apuesta a brindar el acceso de contenidos y bienes culturales a públicos diversos que buscan distintos estilos de cine para compartir en la pantalla de la Sala Noble.

"Shooting for Socrates" (2014) es una película británica de drama y deportes dirigida por James Erskine, con una duración de 92 minutos, que narra la histórica participación de la selección de fútbol de Irlanda del Norte en la Copa del Mundo de México 1986. La historia está ambientada en Belfast (Irlanda del Norte) con el trasfondo del conflicto político y social conocido como The Troubles. La trama sigue la histórica hazaña de la Selección de fútbol de Irlanda del Norte, que logra clasificar para el Mundial de México 1986. El clímax de la película gira en torno al emblemático partido en el que este humilde equipo debe enfrentarse a la poderosa selección de Brasil, liderada por el legendario futbolista, Sócrates.

El ciclo continuará con las siguientes proyecciones:

-Martes 23 a las 19: "México ´71" (2023). Directoras: Carolina Gil Solari, Carolina M. Fernández / Argentina / 64 min.

En la misma función también se proyectará San Siro (2014), del director Yuri Ancarani (Italia).

-Martes 30 a las 19: “9” (2021). Dirección: Martín Barrenechea, Nicolás Branca / Uruguay/105 min.

-Martes 7 de julio a las 19: "El Segundo Juego" (2014). Dirección: Corneliu Porumboiu / Rumania /97 min.