El BCRA canceló deuda activado el swap estadounidense con un préstamo de organismos internacionales

El Banco Central confirmó que canceló el tramo activado del swap con el Tesoro de Estados Unidos. Así lo informaron la entidad que conduce Santiago Bausili en un comunicado y un mensaje del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

De acuerdo con esta información, el BCRA canceló los US$2.541 millones que había activado de esta línea especial de hasta US$20.000 millones que se había creado en octubre de 2025. Fue en el marco de la intervención del gobierno estadounidense en el mercado cambiario local, en un escenario de tensión financiera antes de las elecciones legislativas.

En ese momento, el Tesoro estadounidense anunció que había “comprado pesos” (venta de dólares) a través de una serie de bancos, y luego informó formalmente que se había creado un swap de monedas con el gobierno argentino por hasta US$20.000 millones, a través de su Fondo de Estabilización (Exchange Stabilization Fund, según su nombre en inglés).

Luego, las estadísticas oficiales del gobierno estadounidense y del Banco Central argentino reflejaban que se había activado parcialmente esa línea de crédito por unos US$2500 millones. Pero días atrás, el balance del BCRA ya reflejaba la cancelación de esa deuda, que hoy se confirmó formalmente.

“El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunica que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos", indica el comunicado difundido hoy por la entidad que conduce Santiago Bausili.

Los últimos números del balance del BCRA reflejan este movimiento, con una disminución en el segmento “Otros pasivos” por un monto equivalente al tramo activado del swap con el Tesoro estadounidense, y un incremento por un monto equivalente en el rubro ‘Obligaciones con organismos internacionales’.

“El acuerdo tanto como los movimientos son confidenciales. Todos esos movimientos quedan reflejados en los balances del BCRA que están disponibles en nuestro sitio web.”, indicaron a este medio fuentes del BCRA, al referirse a la cancelación del tramo activado del swap. La disponibilidad de esta línea, por hasta US$20.000 millones, sigue disponible en las condiciones en las que se anunció, en octubre.