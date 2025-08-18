El 13 y 14 de septiembre se realizará la Colecta Más por Menos

El presidente de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, monseñor José Luis Corral SVD, anunció que el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de septiembre se llevará a cabo la 56ª edición de la Colecta Nacional Más por Menos, que este año llevará por lema "Hoy tu ayuda es esperanza viva".

"Con este lema, queremos acercarnos y abrazar la realidad que nos interpela con una mirada de fe, animada por una esperanza activa y solidaria, que se manifiesta en gestos concretos de amor, justicia y cuidado hacia los más vulnerables", explicó en una carta dirigida al resto de los obispos del país.

"'Hoy tu ayuda es esperanza viva' no es simplemente un llamado solidario: es una invitación a hacer presente el Evangelio en medio de las heridas y necesidades concretas de nuestro pueblo", sostuvo.

El obispo de Añatuya afirmó que "en estos tiempos marcados por la incertidumbre, el dolor y las carencias, la esperanza se vuelve un bien escaso, pero profundamente necesario".

"No hablamos de una esperanza ingenua ni pasiva, sino de esa esperanza cristiana, firme y transformadora, que nace de la fe en un Dios que no nos abandona, que camina con nosotros y que actúa a través del amor concreto de sus hijos", diferenció.

"La esperanza es viva porque se encarna en gestos, obras y presencias. Es dinámica, porque irradia luz en medio de las sombras y transforma el desánimo en consuelo. Es viva, porque nace del encuentro con Cristo Resucitado, que nos envía como testigos de la vida plena que Dios quiere ofrecer a todos", subrayó.

No podemos delegar la esperanza

Monseñor Corral consideró que este lema es también un llamado a la responsabilidad compartida, dado que enfatizó: "No podemos delegar la esperanza ni esperar que venga desde afuera".

"Somos nosotros quienes estamos llamados a ser portadores de una esperanza viva y esta Colecta es expresión concreta de ese compromiso evangélico", aseguró.

"Sabemos que, en el contexto actual de crisis económica y social, esta Colecta adquiere un valor aún más decisivo. Por eso, una vez más, apelamos con confianza a la generosidad de todos, para sostener a las comunidades más postergadas de nuestra Patria", alentó.

El obispo agradeció por anticipado a sus hermanos "todo lo que puedan hacer desde sus Iglesias particulares y, en comunión con las regiones más necesitadas, pedimos a Nuestro Señor Jesucristo, fuente inagotable de esperanza, que nos bendiga y fortalezca en este caminar eclesial hacia un futuro más justo, solidario y fraterno".

Formas de colaborar todo el año

El organismo episcopal recordó que, además de colaborar durante las misas en las parroquias y demás comunidades durante la campaña específica de septiembre, la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones más Necesitadas recibe donaciones todo el año, y detalló los canales para hacerlo:

Depósito o transferencia bancaria: Número de Cuenta: CC en Pesos 000-218629/2 - Número de CBU: 0720000720000021862922 - Alias: COLECTAMASXMENOS - Razón Social: CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA - CUIT: 30517312904 (envíe luego el comprobante y sus datos al correo electrónico: colectamaspormenos@cea.org.ar)

Código QR: a través de este sistema, ingresando en la plataforma dispuesta para la donación, teléfono celular o dispositivo móvil apto para la lectura del Código QR, e indicando el importe que se desea donar a la colecta Más por Menos.

Con débito mensual automático, con tarjetas de crédito Visa, American Express o Mastercard, accediendo a través de la página web: www.colectamaspormenos.com.ar.

En cualquier sucursal de la red Pago Fácil, de dos formas: con la sola presentación del documento (indicando que es para "Más por Menos").