En Entre Ríos, ya votó más de la mitad del padrón y se espera un incremento en el tramo final de la jornada

El proceso electoral avanza con normalidad en toda la provincia de Entre Ríos, donde ya ejerció su derecho al voto más de la mitad de la población habilitada.

Según datos oficiales suministrados por el comando electoral y comunicados a El Entre Ríos desde la Policía, a las 12 del mediodía había votado el 25 por ciento del padrón provincial, mientras que para las 15 la cifra ascendía a 55.

En las próximas horas se espera un incremento sostenido en la participación, especialmente en el tramo final de la tarde, cuando históricamente se registra una mayor concurrencia a las urnas.

Cabe recordar que el padrón provincial cuenta con 1.155.693 electores, quienes deben sufragar en las 3.469 mesas de votación distribuidas en 666 establecimientos de toda la provincia.

Las escuelas abrieron sus puertas a las 8 de la mañana y permanecerán habilitadas hasta las 18, horario en que se dará por concluido el acto electoral y comenzará el recuento de votos.