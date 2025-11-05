Cruces entre Michel y Arietto por el proyecto HIF Global frente a Colón

A partir de las recientes novedades en torno a la planta de combustible que se proyecta instalar en Paysandú, el electo a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos Guillermo Michel, se dirigió al primer mandatario de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi. Lo hizo a través de la red social X.

“En los últimos días hemos recibido informaciones provenientes del Uruguay que indican que la próxima semana su gobierno estaría avanzando con la aprobación de la Viabilidad de la Localización (VAL) para la empresa HIF, frente a la ciudad de Colón”.

“Desde Entre Ríos seguimos con atención y preocupación este tema, por las implicancias que la instalación de una planta de hidrógeno verde sobre las costas del Río Uruguay -a la altura de las ciudades de Colón y Paysandú- podría tener en materia ambiental, social y turística para ambas orillas”, asegura el contador entrerriano.

“Más allá de los objetivos de desarrollo energético que el proyecto pueda perseguir, creemos indispensable que una iniciativa de tal magnitud sea analizada en el marco del espíritu de cooperación y respeto mutuo que caracteriza la relación histórica entre nuestros pueblos”.

Mencionando a Adán Bahl y Marianela Marclay, también electos legisladores por su partido, solicitó al presidente uruguayo “la posibilidad de intercambiar puntos de vista con los funcionarios que usted considere pertinentes, con el fin de generar una mesa de diálogo que permita abordar esta situación conforme a lo establecido por el Estatuto del Río Uruguay y en el marco de los acuerdos bilaterales de cooperación turística y fronteriza vigentes entre nuestros países”.

Al día siguiente, la senadora bonaerense María Florencia Arietto (LLA) salió al cruce de Michel por la misma red social. Reposteando la publicación del extitular de la Aduana, Arietto etiquetó a Orsi, Milei y Frigerio y le dio una recomendación al presidente uruguayo.

“Señor presidente de Uruguay, esta gente perdió las elecciones y entró por la minoría. Cualquier inquietud háblela con el Presidente Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio. No se exponga a algún inconveniente diplomático. ¡Gracias!”, expresó la abogada y dirigente política.

(Fuente: El Entre Ríos)