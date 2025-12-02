Río Uruguay Seguros firmó un convenio con el Banco Bica para comercializar seguros

Río Uruguay Seguros (RUS) firmó un convenio con el Banco Bica de Santa Fe para comercializar una amplia variedad de seguros a través de los canales digitales de la entidad financiera. La formalización del acuerdo fue el lunes 1 de diciembre, en el Club House del Barrio Las Acacias de Concepción del Uruguay.

El convenio es resultado de una serie de encuentros entre ambas instituciones, entre los que se destaca la reunión realizada el pasado 27 de noviembre con mutuales de la provincia de Santa Fe, donde se presentó la operatoria comercial que comienza a implementarse.

El Banco Bica, nacido en 1978 como cooperativa de crédito y convertido en banco comercial en 2012, se caracteriza por su fuerte presencia regional y por un modelo de atención cercano, orientado a clientes individuales, mutuales, cooperativas y PYMES, combinando innovación tecnológica con un servicio personalizado.

En esta primera etapa del convenio, los clientes del Banco Bica podrán cotizar y contratar seguros de auto, moto, bicicleta, monopatín, notebook, hogar y mascotas directamente desde el homebanking y la app del banco, a través de una landing page integrada al sitio institucional.

En una segunda fase, se incorporarán productos dirigidos a Pymes, como seguros de comercio y caución, con acompañamiento personalizado de ejecutivos comerciales. Asimismo, ambas entidades proyectan desarrollar un canal específico para empresas de la región vinculadas a los sectores industrial, flotas, transporte y agro, junto con soluciones tecnológicas destinadas a las mutuales asociadas al banco.

Este convenio se suma a los acuerdos que RUS mantiene con ICBC, Santander, BBVA, Columbia y el Banco Provincial de Neuquén (BPN), consolidando su estrategia de alianzas para ampliar el acceso a productos de seguros en todo el país.

Con esta iniciativa, RUS y el Banco Bica fortalecen su compromiso de ofrecer soluciones integrales, accesibles e innovadoras, adaptadas a las necesidades de sus usuarios.

Participaron del encuentro, en representación del Banco Bica: José Luis Motalli, Presidente, Mariano Angulo, Gerente General y los funcionarios Gustavo Laferrara, Matías Moreno y Martín Cienfuegos. Por parte de RUS estuvieron presentes: Juan Carlos Lucio Godoy, Presidente Ejecutivo, Daniel Marcó, Consejero, Juan Auer, Coordinador de Finanzas, Anabella García, Coordinadora de Negocios Corporativos, Luciano Rey, representante de Desarrollos Inmobiliarios, y Luis Morera, Coordinador de Comunicaciones.