Básquet: Argentina verrotó a Panamá en el cierre de la segunda ventana clasificatoria

Con un gran segundo tiempo y una alta efectividad de larga distancia, el seleccionado argentino masculino de básquet derrotó a Panamá este lunes en el Estadio de Obras por 101-75 por el cierre de la segunda ventana clasificatoria hacia la Copa del Mundo Qatar 2027. Con Facundo Campazzo y Gabriel Deck como estandartes, los dirigidos por Pablo Prigioni ganaron la segunda mitad por 53-34 gracias a una gran actuación colectiva y dando una muestra de jerarquía.Argentina comenzó al ritmo de Facundo Campazzo, administrando una ofensiva que mostró alta velocidad de ejecución y buena puntería. El cordobés se combinó bárbaro con Gabriel Deck para conseguir la primera ventaja clara promediando el primer parcial. El elenco de Pablo Prigioni anotó cinco triples en el período y cerró arriba 29-18.

La ventaja se estiró a 15 con un volcadón de Agustín Cáffaro al inicio del segundo. Su rival probó con una defensa zonal para cerrar la pintura y bajarle el ritmo en la media cancha, pero con el reingreso de Campazzo y Deck, Argentina volvió a fluir. Luego de tres triples de maneras consecutivas que permitieron sacar 13, Panamá respondió con una ráfaga de 8-0 para descontar a cinco. Pero una volcada de Corbalán sobre el final del primer tiempo puso las cosas 48-41 a favor de Argentina.

Para entonces, Campazzo era el máximo anotador con 12 puntos seguido por los 10 de Deck. Argentina encestó 10 de 21 en triples durante la primera mitad.

El segundo tiempo comenzó con otra tónica. El juego bajó su ritmo y se volvió más friccionado, sobre todo en la batalla por los rebotes. A Argentina le costó anotar al principio y Panamá aprovechó para ponerse a cuatro. A partir de allí, se produjo el quiebre. El elenco nacional plasmó un parcial de 10-0 impulsado por la chispa de Campazzo y sus combinaciones con Deck y Brussino, además de una defensa zonal que expuso la baja efectividad de su rival. El tercero fue para Argentina por 23-17 y la diferencia de cara al último capítulo era de 13.Argentina olió la oportunidad de quebrar el partido y no la desaprovechó. Pisó el acelerador en ambos costados, subió la intensidad defensiva para forzar pérdidas y empezó a sentenciar la historia. La diferencia cruzó la barrera de los 20 con un certero y lúcido ingreso de Juan Ignacio Marcos. La ofensiva se floreó sobre el cierre con fluidez, solidaridad y una efectividad desde la larga distancia que acompañó con creces hasta poner cifras definitivas.

Argentina tuvo cinco jugadores en doble dígito. Facundo Campazzo y Gabriel Deck se combinaron para 50 puntos, goleadores del juego con 25 unidades cada uno. El base cordobés además sumó diez asistencias para totalizar 27 de valoración. Juani Marcos y Nicolás Brussino aportaron 12 cada uno y Agustín Cáffaro tuvo un gran juego con 11 unidades y seis rebotes. Como equipo, el elenco nacional lanzó 18 de 43 en triples y repartió 28 asistencias en una actuación colectiva que demostró jerarquía.

Victoria importante en el cierre de la segunda ventana clasificatoria hacia el Mundial de Qatar 2027. Con este resultado Argentina suma tres triunfos y una derrota, a un paso de asegurar su lugar en la próxima fase. La última ventana de la primera fase será del 2 al 5 de julio con dos compromisos como visitante, en Uruguay y en Panamá.