Venezuela: “Son horas de pasos y palabras muy medidas, se puede hablar de una transición intra-chavista”

"No se trata solamente de que estemos en contra de una intervención militar en Venezuela, se trata de un nuevo orden que Washington quiere imponer en América Latina y en el mundo. Y en América Latina ya hemos visto que está dispuesto a hacerlo por la vía de la fuerza. Creo que hay que tener sentido de Patria Latinoamericana y que los Presidentes que terminan apoyando este tipo de intervenciones están disparándose un tiro en el pie”, afirmó el periodista Vladimir Villegas.

El periodista de Unión Radio de Venezuela, Vladimir Villegas, se refirió a la situación en el país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante el fin de semana.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Villegas sostuvo que “la situación es muy cambiante, se observa minuto a minuto y todavía está en los primeros minutos del juego, porque estoy va evolucionando hacia situaciones que podrían llegar a ser inéditas”. Como ejemplo, mencionó “el llamado que hace la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la cooperación a Estados Unidos mientras desde ese país han venido insistiendo en que conversaron con ella y también advirtiendo que si no hay una actitud de colaboración habría consecuencias peores que las que ha sufrido Maduro”.

Opinó que “no es aceptable que un país tome la decisión de agarrar al Presidente de otro y llevárselo, por mucho que haya dudas sobre la legitimidad o no de ese Presidente; creo que se hay un derecho internacional que no se ha respetado. También hay una situación de conmoción en el país por los bombardeos, nunca habíamos vivido una situación como ésta, es algo novedoso porque sólo lo habíamos visto por televisión en otros lugares, pero nos había tocado en carne propia”.

Asimismo, planteó que “estamos en un proceso de ver cómo va a terminar de reaccionar el chavismo frente a lo que está pasando porque, por ejemplo, no escuchamos en la Presidenta encargada un discurso extremista, radical, llamando a la guerra o la confrontación. Ha sido muy ponderada en el manejo del lenguaje, y eso también habla del momento en el cual ella se encuentra en cuanto a la toma de decisiones que sean realmente asertivas para mantener el control del poder, el control de Venezuela, mantener el apoyo de la base del chavismo que gobierna, mantener los equilibrios internos entre las Fuerzas Armadas que encabeza el general Padrino López, el factor político y militar que significa Diosdado Cabello, que es ministro del interior, jefe de los organismos de seguridad y secretario General del partido de gobierno. Es un equilibrio difícil de llevar y ella ha venido trabajando hasta ahora en eso”.

“Creo que hay que esperar para ver hacían dónde van las cosas. Lo otro es que uno no descarta que en medio de una negociación se produzcan situaciones inéditas, como el hecho de que Trump esté hablando de reabrir la embajada o que se haya dejado de lado a María Corina Machado, lo cual es un dato muy interesante, no porque no tengan simpatías o coincidencias políticas con ella, sino porque se dieron cuenta de algo que muchos hemos dicho en Venezuela, que no hay condiciones para que un liderazgo de esas características asuma el control del país”, planteó.

Al respecto, explicó que “no hay condiciones porque es un liderazgo que no unifica, que es más confrontación para los venezolanos y sobre todo va a generar una situación de ingobernabilidad porque el mensaje que ella envió a las Fuerza Armadas ha sido absolutamente inconveniente, contraproducente”.

Resumió que “estamos en unas horas que son de pasos muy medidos y de palabras muy medidas, sobre todo para quien tiene en este momento la conducción del gobierno. Luego habrá formas de ir sabiendo en detalle qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló o cómo capturaron a Maduro”. Agregó que “hay un dato que hace dos días no teníamos que es la muerte de su equipo de seguridad, 32 militares cubanos que estaban como parte del equipo de seguridad de Maduro, y no se sabe si hubo alguna filtración o algún tipo de cooperación de alguien, una traición”.

“Es todo todavía muy nebuloso como para saber realmente lo que viene. Lo cierto es que estamos enfrentados a la potencia más importante del plantea, militarmente hablando, las Fuerzas Armadas más modernas, más dotadas de capacidad de intercepción y de ataque, y no es fácil para un país enfrentarse a eso, lo cual no quiere decir que haya que ponerse de rodillas. Pero aquí es donde Delcy Rodríguez pondrá a prueba su condición de dirigente político, fue jefa de la diplomacia también, maneja Petróleos de Venezuela, tiene un buen manejo del inglés porque se formó en el exterior y eso es muy importante, es decir que reúne unas condiciones para este momento en que podemos hablar de una transición intra-chavista”, refirió el periodista.

De todos modos, apuntó que “todavía es muy temprano para saber hacia dónde va a derivar esto, porque Delcy Rodríguez es una pieza que, junto a su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, jugó muy cerca de Nicolás Maduro. Eran el trío del madurismo. Ciertamente hay una realidad donde el pragmatismo podría llegar a imponerse tanto en Estados Unidos como en Venezuela, en el liderazgo del chavismo”. “Se dio una cosa curiosa: que un país que hace un ataque militar para llevarse al Presidente de otro país, se lo llevan, y luego negocia o conversa y abre una interlocución con parte del liderazgo que estaba antes y que no ha renegado de su condición de aliados con el gobierno del Presidente que está saliendo. De hecho, reclaman la libertad de Maduro y no se sabe las volteretas que se pueden dar en materia de negociación, de aquí en adelante. Todo está por verse y es muy temprano todavía para sacar cuentas”, señaló.

En cuanto a la recepción de los ciudadanos en general, Villegas sostuvo que “hay sectores del chavismo, la estructura orgánica del chavismo –no solamente del partido sino de organizaciones sociales- se está movilizando, están convocando asambleas, exigiendo el regreso de Maduro, pero eso está muy focalizado dentro del chavismo y de algunos sectores, y en general Caracas no es una ciudad que esté movilizada contra la intervención militar ni tampoco está celebrando. La gente está en modo de resolver las cosas cotidianas: tratar de tener la heladera llena en la medida en que alcance el salario, comprar medicinas, surtir el tanque de gasolina en los vehículos, hacer filas en los mercados para comprar cosas por si acaso. Esa es la realidad cotidiana que hoy se ve en Venezuela. Esto no quiere decir que no haya sectores en contra de la intervención y que no haya sectores de la población opuestos al gobierno que no vean con desprecio lo que ocurrió”.

“No hay que ser maduristas para estar en contra de la intervención norteamericana. En mi caso particular estoy muy distante del gobierno desde 2007 cuando rompí con Chávez y con su forma de querer gobernar al país modificando la Constitución, pero en este momento no estoy de acuerdo con la intervención, con que se hagan este tipo de operaciones y mucho menos que un país diga que va a gobernar los destinos de otro y que va a decidir sobre el petróleo y sobre su destino. Hay una conmoción porque mucha gente no creía que esto podía llegar a este nivel y, hasta ahora, el discurso de la vicepresidenta ha sido de contención. Maduro había dicho de ir a la lucha armada si ocurría algo como esto y algunos dirigentes lo han repetido, pero sin embargo la vicepresidenta –hoy Presidenta encargada- está llamando a la calma, a la contención, y ha dicho ‘aquí hay un gobierno’, no está llamando a la lucha armada. Es un proceso”, describió.

En este marco, evaluó que para la Presidenta encargada “es muy importante mantener la cohesión, porque una de las cosas que ha buscado Estados Unidos es romper la unidad cívico militar o político militar que había en torno al gobierno de Maduro; un gobierno que ha sido cuestionado por los resultados electorales de julio del año pasado, pero en este momento las cosas ya no están para hablar del 28 de julio sino de lo que viene para Venezuela de acá para adelante, de una solución pragmática y negociada, no violenta, del conflicto. No creo que esté conjurado el peligro de una nueva situación como la que vivimos, si no se dan ciertas condiciones”.

Consultado sobre la acusación de Estados Unidos hacia Maduro de tener relaciones con el narcotráfico, el periodista dijo desconocer del tema, pero planteó: “En lo personal, que conozco a Maduro desde hace muchos años y tengo diferencias muy profundas con él, creo que no tiene ninguna relación con el narcotráfico. Tiene otros defectos, pero no creo que sea ese el defecto o la mancha negra. Tiene como defectos el autoritarismo, la falta de respeto a la Constitución, la falta de respeto a los derechos humanos, etc. pero no creo que sea un narcotraficante. Creo que las causas son de orden político, y el Presidente norteamericano ha pasado de la lucha contra el narcotráfico a decir que quiere al petróleo venezolano, a decir que se trata de recuperar el petróleo que le pertenece a Estados Unidos, lo que es un despropósito”.

“Estamos ante una situación donde cualquier excusa es buena para justificar un acto como éste. Ahora habrá un juicio, con un juez designado por el Presidente Clinton y veremos qué se resuelve. Me cuenta mucho creer que él en lo personal esté involucrado con el narcotráfico, que haya factores de las Fuerzas Armadas o algún sector o alguien del sector político vinculado a este hecho, no lo podría descartar, pero de Maduro no tengo elementos que me hagan pensar que está vinculado, porque tampoco se han presentado pruebas”, afirmó.

Por último, sobre las reacciones en la región opinó: “No es ninguna sorpresa la reacción de (Javier) Milei porque se ha convertido en un peón de Trump. Con respecto a (Gustavo) Petro, asumió una defensa de una posición latinoamericana, porque no se trata solamente de que estemos en contra de una intervención militar en Venezuela, se trata de un nuevo orden que Washington quiere imponer en América Latina y en el mundo. Y en América Latina ya hemos visto que está dispuesto a hacerlo por la vía de la fuerza. Creo que hay que tener sentido de Patria Latinoamericana y que los Presidentes que terminan apoyando este tipo de intervenciones están disparándose un tiro en el pie”.