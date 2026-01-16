Gualeguaychú: este sábado la Fiesta Nacional Carnaval del País en el Corsódromo ofrecerá un espectáculo impar

En el Corsódromo “José Luis Gestro” se vivirá la tercera noche de la Fiesta Nacional Carnaval del País.

Gualeguaychú está a pleno para vivir mañana sábado 17 la tercera noche de la Fiesta Nacional Carnaval del País. La edición 2026, dedicada a los recordados Néstor Lapalma y Roberto “Toto” Arakaki, es -desde hace muchos años- la nave insignia de la temporada turística de verano tanto en la ciudad como en la Provincia.

Con 9 noches restantes por delante (incluyendo los próximos sábados 17, 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero; más el domingo 15 y lunes 16 de febrero en el fin de semana largo de Carnaval), el Corsódromo palpita de emoción esperando la tercera jornada.

Para esta tercera noche, la Comisión Directiva lanzó promociones exclusivas vigentes para que nadie se quede afuera: los vecinos de Gualeguaychú podrán acceder a sectores VIP con bonificaciones únicas (consistente en el descuento del valor de la entrada general al adquirir una mesa compuesta por cuatro ubicaciones, aplicable a cualquier fila dentro de estos sectores preferenciales), mientras que los entrerrianos disfrutarán del 50% de descuento en la entrada general, informó el área de Prensa del espectáculo.

En ambos casos, la compra debe realizarse de manera presencial en boletería, y es indispensable presentar el DNI que acredite el domicilio correspondiente (en Gualeguaychú para el beneficio VIP o en la provincia de Entre Ríos para el descuento en general), garantizando así que tanto los residentes locales como los provinciales puedan disfrutar del espectáculo con mayor accesibilidad y comodidad.

El orden de salida de las comparsas

Las cuatro comparsas que compiten en esta edición repetirán su despliegue de más de 1.000 integrantes, carrozas monumentales, batucadas electrizantes y bandas en vivo, con temáticas profundas y propuestas artísticas que ya conquistaron al público en las primeras fechas.

El orden de salida será el siguiente: Marí Marí (Club Central Entrerriano, dirigida por Gregorio Farina) con “Genios”, abrirá la pasarela, luego será el turno de O’Bahía (Club de Pescadores, dirigida por Adrián Butteri) presentando “El pescador, el genio y las mil y una noches”, en tercer lugar desfilará Papelitos (Club Juventud Unida, dirigida por Juane Villagra) y su impactante “Vivos” y el cierre de la jornada estará a cargo de Ará Yeví (Club Tiro Federal, dirigida por Guillermo Carabajal) con “La resistencia”.

Las temáticas completas y detalles de cada puesta pueden consultarse en la página oficial www.carnavaldelpais.com.ar.

Para tener en cuenta: la boletería abre desde las 9 horas hasta el cierre del espectáculo, los teléfonos para consultas son 3446-237776/3446-644455/3446-225258.

Desde la organización se aclaró que el espectáculo comenzará a las 21:30 horas. Y en caso de lluvia, está vigente el protocolo de contingencias climáticas disponible en la web oficial.