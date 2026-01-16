Con Bizarrap, Vélez presentó a Robertone: “Fuiste parte”

El concordiense Lucas Robertone viene de jugar las últimas cinco temporadas en el Almería de España.

Vélez presentó al entrerriano Lucas Robertone, quien hasta el momento es el único refuerzo que tiene el plantel conducido por Guillermo Barros Schelotto para esta temporada 2026. Es de recordar que este año el Fortín solamente disputará los torneos locales porque no se clasificó a ninguna competencia internacional.

Robertone llegó el miércoles al país y este viernes firmó su vínculo con Vélez, que será a préstamo por 18 meses y con una opción de compra. El mediocampista vuelve al club después de su paso por Almería, que se encuentra en segunda división del fútbol de España.

La presentación de Robertone tuvo como protagonista a Bizarrap, hoy el hincha y más reconocido que tiene el equipo de Liniers, a quien el futbolista en la charla que mantuvieron le dijo que “fuiste parte” de esta vuelta.

“Estamos muy contentos. Se hizo un poquito largo. Pero ya estamos acá. Ahora, a hacer la revisión médica y todo lo que haya que hacer para sumarme al equipo cuanto antes”, afirmaba el mediocampista de 28 años, quien vuelve al Fortín después de poco más de cinco temporadas en el conjunto español.

El oriundo de Concordia debutó y jugó 73 partidos con la camiseta del conjunto de Liniers (12 goles), hasta que en octubre de 2020 fue transferido al club europeo a cambio de alrededor de 3.400.000 euros por la mitad del pase.

Ahora, después de poco más de cinco años, vuelve al Fortín. En principio, será por una temporada y media aunque sus ganas, seguramente, será que sea de manera definitiva.