La Fundación Banco Entre Ríos y el CGE articulan acciones conjuntas para el año escolar

La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación (CGE) de la provincia iniciaron su agenda de trabajo conjunta para 2026, consolidando una alianza estratégica orientada al fortalecimiento del sistema educativo entrerriano.

Del encuentro participaron el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca; la presidente de Fundaciones Grupo Petersen, Hilda Callegaro; y el vicepresidente de la Fundación Banco Entre Ríos, Ovidio Vitas, quienes presentaron las principales líneas de acción previstas para el año.

La articulación público-privada sostenida entre ambas instituciones prevé dar continuidad y profundizar programas que ya se encuentran en marcha, con especial énfasis en la transformación de la escuela secundaria, y acciones dirigidas al fortalecimiento de la educación técnica en la provincia.

En ese sentido se continuará con el programa Red de Escuelas que Transforman, el cual en 2025 alcanzó a 195 escuelas, 185 directivos y 1.573 docentes, consolidando una red colaborativa orientada a la mejora institucional.

El programa, cuyos objetivos son fortalecer los procesos de innovación y mejora en las escuelas secundarias, potenciar las capacidades de gestión de los equipos directivos y contribuir a la mejora de los aprendizajes en lengua y matemática, continuará en 2026, en su tercer año, con acciones orientadas a profundizar el trabajo realizado por las instituciones educativas, y consolidar las estrategias implementadas, ampliando el acompañamiento a los equipos directivos y docentes.

El presidente del Consejo expresó: “La articulación con la Fundación Banco Entre Ríos nos permite potenciar las políticas educativas que venimos desarrollando en la provincia, sumando capacidades, experiencia y recursos en favor de nuestras escuelas. Este trabajo conjunto fortalece especialmente a la escuela secundaria y a la educación técnica, dos ejes estratégicos para garantizar más y mejores oportunidades para nuestros estudiantes. Estamos convencidos de que el camino es el del diálogo, la planificación compartida y el compromiso sostenido con la mejora de los aprendizajes”.

Por su parte, Hilda Callegaro destacó la importancia del trabajo colaborativo: “trabajar en alianza es fundamental para que podamos lograr resultados de impacto para nuestras comunidades. Es nuestro deseo continuar trabajando junto al Consejo General de Educación para seguir fortaleciendo la educación de la provincia, acompañando a los educadores en esta gran y loable tarea”.

En paralelo, en el marco del programa Fortalecimiento de la Educación Técnica, el Banco Entre Ríos y su Fundación, junto al Consejo General de Educación y al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), desarrollarán este año una formación destinada a escuelas técnicas y agrotécnicas de la provincia, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre el sistema educativo y el ámbito laboral.

Asimismo, los Bancos del Grupo Petersen continuarán acompañando proyectos orientados a generar vínculos con el entramado productivo para desarrollar capacidades laborales y técnicas que favorezcan la empleabilidad y el crecimiento industrial del país.

Con estas acciones, la Fundación Banco Entre Ríos reafirma su compromiso de generar oportunidades educativas, productivas y culturales, promoviendo alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo de las comunidades entrerrianas.