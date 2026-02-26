El colonense Rodrigo López logró el oro panamericano en Brasil

El ciclista colonense Rodrigo Fernando López logró la medalla dorada y una de plata en el inicio del Campeonato Panamericano de Ciclismo Adaptado de Pista y Ruta 2026, que se disputa del 25 de febrero al 1 de marzo en Indaiatuba, San Pablo.

Este miércoles, el ciclista de 47 años volvió a competir luego de 17 meses (no lo hacía desde los Juegos Paralímpicos de París 2024) y lo hizo con un primer puesto en la prueba del kilómetro, su especialidad en la categoría C1 masculina, disputada en la pista del Velódromo Municipal.

López marcó un tiempo de 1m27s622 y encabezó el podio en la Contrarreloj 1000m. Este jueves, el representante paralímpico en Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020+1 y París 2024, consiguió la medalla plateada en la prueba de velocidad.





“Estoy inmensamente feliz de estar, una vez más y gracias a Dios, en un podio internacional con una medalla de Oro. Seamos realistas: ya no soy ningún nene, estoy llegando al medio siglo (¡jaja!), pero por dentro sigo con las ganas de uno de 20”, comentó en sus redes sociales.

​​El entrerriano ganó una de las tres medallas Albicelestes en las primeras dos jornadas: Federico Ambrossi (plateada en el Kilómetro C4 y dorada en Velocidad) y Magdalena Sergo (bronce en el kilómetro C3 y Velocidad) lograron las otras.

El seleccionado argentino, a cargo de Martín “Pampa” Ferrari (entrenador) y Diego Hernández (asistente), viajó con 17 ciclistas a Brasil. Además de los mencionados, los otros pedalistas son: María José Quiroga Chicahuala, Gabriela Roja, Maximiliano Pérez García, Williams Quinteros, Mariano Ponce, Federico Ponce, Federico Arrieta, Simón Mazzante, German Chiaraviglio, Sebastián Almirón, Ignacio Arnau, Sergio Gómez, Pablo Cingolani y Daniel Juárez.