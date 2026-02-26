El colonense Rodrigo López logró el oro panamericano en Brasil

El colonense, de 47 años, volvió a competir tras 17 meses y consiguió dos medallas.
El ciclista colonense Rodrigo Fernando López logró la medalla dorada y una de plata en el inicio del Campeonato Panamericano de Ciclismo Adaptado de Pista y Ruta 2026, que se disputa del 25 de febrero al 1 de marzo en Indaiatuba, San Pablo.
Este miércoles, el ciclista de 47 años volvió a competir luego de 17 meses (no lo hacía desde los Juegos Paralímpicos de París 2024) y lo hizo con un primer puesto en la prueba del kilómetro, su especialidad en la categoría C1 masculina, disputada en la pista del Velódromo Municipal.
López marcó un tiempo de 1m27s622 y encabezó el podio en la Contrarreloj 1000m. Este jueves, el representante paralímpico en Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020+1 y París 2024, consiguió la medalla plateada en la prueba de velocidad.
“Estoy inmensamente feliz de estar, una vez más y gracias a Dios, en un podio internacional con una medalla de Oro. Seamos realistas: ya no soy ningún nene, estoy llegando al medio siglo (¡jaja!), pero por dentro sigo con las ganas de uno de 20”, comentó en sus redes sociales.
El entrerriano ganó una de las tres medallas Albicelestes en las primeras dos jornadas: Federico Ambrossi (plateada en el Kilómetro C4 y dorada en Velocidad) y Magdalena Sergo (bronce en el kilómetro C3 y Velocidad) lograron las otras.
El seleccionado argentino, a cargo de Martín “Pampa” Ferrari (entrenador) y Diego Hernández (asistente), viajó con 17 ciclistas a Brasil. Además de los mencionados, los otros pedalistas son: María José Quiroga Chicahuala, Gabriela Roja, Maximiliano Pérez García, Williams Quinteros, Mariano Ponce, Federico Ponce, Federico Arrieta, Simón Mazzante, German Chiaraviglio, Sebastián Almirón, Ignacio Arnau, Sergio Gómez, Pablo Cingolani y Daniel Juárez.