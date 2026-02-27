Contra la Hidrovía Paraná-Paraguay: realizarán una travesía para defender el río Paraná y sus humedales

La campaña “Salvemos el Paraná y sus humedales” se desarrollará del 7 al 21 de marzo y recorrerá más de 800 kilómetros en rechazo al dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay. “Vamos por el río, la libertad y soberanía”, informó Cosita Romero.

Del 7 al 21 de marzo se desarrollará la travesía “Salvemos el Paraná y sus humedales”, una remada de más de 800 kilómetros que partirá desde Puerto Las Palmas, en Chaco, y culminará en Rosario, en la víspera del Día Mundial del Agua. La iniciativa convocó a organizaciones sociales, ambientales y comunidades costeras a movilizarse “en defensa del agua, la vida y la soberanía”.

Los organizadores señalaron que la movida se enmarca en el rechazo al proyecto de dragado del río Paraná a 44 pies sin estudio de impacto ambiental. “Quieren dragarlo a 44 pies sin estudio de impacto ambiental. Quieren reprivatizarlo y entregarlo a manos extranjeras. Porque quieren convertirlo en una autopista para buques gigantes a costa de secar nuestros humedales. Pero el Paraná no es una hidrovía, es nuestro río”, manifestó ante Canal Once el pescador y dirigente ambiental, Luis “Cosita” Romero.

La convocatoria incluyó la invitación a sumarse con kayak en alguna de las etapas del recorrido, así como participar de banderazos, radios abiertas y festivales que se organizarán en distintas localidades ribereñas.

Denuncias por privatización y presencia extranjera

Romero sostuvo que “lo que se está dando es nuevamente una nueva entrega de nuestro río Paraná. Hay una nueva privatización del río Paraná que lleva a que se comprometa a toda una cuenca importante en este lugar del mundo”.

Asimismo, afirmó: “Empresas privadas se van a apropiar del río Paraná. También allí está el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos haciéndose cargo del aprovechamiento y uso integral del río Paraná. Nos parece vergonzoso todo lo que nos sucede, este saqueo a todos nuestros recursos naturales en nuestra Argentina”.

Romero cuestionó además el acompañamiento político a la medida: “Hay una predisposición de todos los políticos que acompañan esta mirada de no importarle nada, de seguir entregando tanto sean los hielos continentales como los glaciares. Nosotros nos vamos a expresar a partir del 7 de marzo con una travesía”.

Impacto ambiental y sistema de humedales

El referente ambiental explicó que la profundización prevista implicaría una canalización para permitir el ingreso de buques de ultramar. “Lo que se quiere hacer en el río Paraná es una profundización para que puedan ingresar barcos de ultramar. Hacemos todo al revés, cuando en realidad lo que tenemos que pedir es que los barcos se adapten al río y no adaptar el río a los barcos”, expresó.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias ecológicas: “Este es un río muy importante, que tiene el sistema de humedales más importante del planeta, el más extenso, desde el río de La Plata hasta el Pantanal de Mato Grosso. Si se profundiza el río Paraná, se retira el agua del valle aluvial, comprometiendo seriamente a la ecología y a toda esta rica biodiversidad que depende del agua”.

Romero remarcó que “aquí está en juego la vida de miles de personas que dependen de este río Paraná” y confirmó que durante el recorrido visitarán localidad por localidad con actividades organizadas por las propias comunidades.

Llamado a la participación y acciones regionales

Por su parte, Marta Arriola, referente ambientalista, consideró que “es un momento crítico, pero somos también hombres y mujeres de esperanza, porque hay todavía margen para seguir luchando. El río Paraná es el río principal de la cuenca del Plata. Como decía el Papa Francisco, todo está conectado. Hacer un daño a este río es hacer daño a toda la cuenca”.

Indicó que la campaña “Remar contra Corriente” se extenderá durante todo marzo, en articulación con organizaciones de América Latina y el Caribe. “El año pasado hicimos la campaña en Argentina; este año se hace en toda América Latina y el Caribe, de la mano de la red eclesial Justicia y Paz en la Patria Grande”, señaló.

Finalmente, los impulsores informaron que quienes deseen participar pueden buscar información en plataformas digitales bajo la consigna “Remar contra Corriente por el agua, la vida y la soberanía”, así como contactarse con organizaciones ambientales y el Comité Popular de Cuenca del río Paraná.

“La lucha es judicial, es en el agua y es en las comunidades. El Paraná nos necesita y lo vamos a defender”, concluyeron.