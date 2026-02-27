Fiscalía pidió cinco años de prisión efectiva para Ruiz Orrico por chocar y matar a cuatro personas

En la última jornada del juicio contra el exfuncionario provincial Juan Ruiz Orrico por el cuádruple crimen vial que dejó el saldo de cuatro muertos, la Fiscalía pidió la pena de cinco años de prisión efectiva en la instancia de alegatos.

El siniestro vial ocurrió el 20 de junio de 2024 en la ruta provincial 39, cuando Ruiz Orrico, por entonces presidente del Ente Portuario de Entre Ríos, conducía alcoholizado un auto VW Vento del Gobierno, en horas de la madurgada. Invadió el carril contrario y chocó de frente contra el auto Chevrolet Corsa en el que viajaban las cuatro víctimas: Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, quienes iban a trabajar a un frigorífico de Pronunciamiento.

Tras las jornadas del juicio, comenzaron los alegatos en la mañana de este viernes, donde el fiscal Eduardo Santo pidió la pena de cinco años de prisión para el imputado. El abogado querellante Mario Arcusín adelantó que pedirá seis años, la máxima por el delito de homicidio culposo.