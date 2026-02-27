La carne vacuna tiene el precio más alto de la región

En un país donde la carne vacuna es parte de la identidad cultural, el kilo asado en las góndolas ronda los 20.000 pesos. Y si el precio se mide en dólares, supera a Uruguay, Paraguay y Brasil. Así lo confirmó Emanuel Satler, productor ganadero y carnicero de Paraná, quien explicó que la carne vacuna argentina es hoy la más cara de la región. “Una media res ronda los 6 dólares por kilo, cuando está 5,30 dólares en Uruguay y cerca de 4 dólares en Paraguay y Brasil”, comparó.

En las carnicerías de Paraná, el impacto es concreto. Mientras el kilo de asado se ubica en torno a los 20.000 pesos, la pulpa vale alrededor de 22.000 pesos, la costeleta 16.000 pesos y cortes como el puchero rondan los 10.000. Y aunque en los últimos días el ritmo de aumento se moderó, el mercado no descarta nuevas subas si la oferta continúa restringida.

La explicación es que el mercado atraviesa un cambio de ciclo: menos oferta por retención de hacienda y una demanda que migra hacia el cerdo y el pollo. “Estamos en un proceso inverso al de los últimos años. Pasamos de liquidar hacienda a retenerla. Y eso, inevitablemente, empuja los precios”, observó Satler en declaraciones publicadas por Uno Entre Ríos.

En este marco, sostuvo que durante varios años el sector atravesó un proceso de liquidación de vientres. Factores económicos y, sobre todo, climáticos –con sequías consecutivas que afectaron la producción de pasto– obligaron a muchos productores a desprenderse de vacas, es decir, de la “fábrica de terneros”.

“Cuando no hay comida suficiente en el campo, el productor vende. Eso generó una oferta muy alta y los frigoríficos llegaron a trabajar al 100% de su capacidad”, señaló Satler.

Pero el escenario cambió. El último año mostró mejores condiciones climáticas y una recuperación en la producción de pasturas. A eso se sumaron las expectativas de mayores exportaciones y mejores precios internacionales en dólares. Con alimento disponible y perspectivas favorables, los productores comenzaron a retener hacienda.

La consecuencia directa fue una caída en la oferta disponible para faena. Y en un mercado regido por la oferta y la demanda, menos volumen implica mayor precio.

“Primero sube el precio en la tranquera. El frigorífico paga más por la hacienda, eso se traslada a la media res y después al mostrador”, detalló el carnicero.

Etapa de transición

En este contexto, Satler analizó que el mercado ganadero ingresó en una etapa de transición. Tras años de liquidación de stock, que implicó la pérdida de alrededor de 4 millones de cabezas sobre un rodeo cercano a los 43 millones, ahora predomina la retención.

Ese reacomodamiento lleva tiempo y condiciona la oferta. Mientras tanto, el consumidor enfrenta precios récord y redefine sus elecciones en el mostrador. “Puede haber una estabilización en el corto plazo, pero no se descarta un nuevo aumento si vuelve a ajustarse el precio de la hacienda. La relación es clara: baja la oferta, sube el precio”, resumió Satler.

¿Puede seguir aumentando la carne vacuna?

Según Satler, gran parte de la última suba ya fue trasladada a los precios minoristas la semana pasada. Por ahora, no se registran nuevos aumentos en los mercados concentradores que justifiquen otro salto inmediato.

Sin embargo, no hay garantías de estabilidad. “Es una puja constante del día a día. Si vuelve a ajustarse el precio de la hacienda, el frigorífico vuelve a remarcar y eso termina impactando en el mostrador”, advirtió.

También mencionó que el proceso de recomposición del stock ganadero es lento. A diferencia del pollo, que completa su ciclo productivo en 40 días, la ganadería vacuna requiere años para recuperar volumen. Si la retención continúa y la oferta no crece, la presión sobre los precios podría sostenerse.

Cambio de hábitos

Paradójicamente, el aumento se da en un contexto de demanda debilitada. Las ventas de carne vacuna no atraviesan su mejor momento y la cadena comercial ajusta márgenes al límite. “La carne vacuna está muy floja en ventas. La gente cambió el hábito y mira mucho más el mostrador de cerdo”, describió Satler.

El año pasado, la carne vacuna aumentó cerca del 60%, duplicando la inflación anual estimada en torno al 30%. Esa dinámica contribuyó a consolidar el reemplazo en la mesa familiar.

Los números actuales acompañan esa percepción, más allá de que en términos interanuales el consumo total de carnes creció levemente entre 2024 y 2025, pero con comportamientos muy distintos según el tipo: en el caso de los cortes vacunos, hubo un incremento del entre un 3% y un 4%; el del pollo creció 4%, y el del cerdo trepó al 9%.

Hoy en la práctica, la diferencia de precios es determinante. Mientras el asado vacuna ronda los 20.000 pesos el kilo, el pechito de cerdo se consigue a 9.000 y la pulpa de cerdo a 10.000. El pollo entero, en tanto, se vende a 5.000 pesos el kilo. “Nosotros duplicamos la venta de cerdo desde fin de año hasta ahora. La diferencia es más que notable”, sostuvo el carnicero.

Contexto internacional

Otro factor que incide en los precios es el mercado externo. Con precios internacionales en alza y anuncios oficiales orientados a potenciar exportaciones, el productor encuentra incentivos para retener y vender en mejores condiciones. “Si el precio en dólares mejora y hay perspectivas de exportar más, el productor aguanta la hacienda”, explicó Satler.

Consultado sobre la posibilidad de que la importación presione a la baja los valores, Satler fue categórico: en carne vacuna no existe una competencia masiva del exterior. “Puede haber algo puntual, pero no es significativo. En carne vacuna no hay importación relevante”, aseguró.

En los casos del pollo del y cerdo sí existe mayor presencia de Brasil, aunque por el momento no representa un ingreso masivo como ocurrió en otros períodos históricos.