La Cacerola acerca una propuesta teatral para todas las edades

La Sala de Teatro y Arte La Cacerola abrió la inscripción a sus talleres de teatro 2026 destinados a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Se trata de una propuesta formativa coordinada por María Luz Gómez y Jorge Dante Martínez que comenzará a desarrollarse en marzo en la sede ubicada en Belgrano 648, en la ciudad de Paraná.

La propuesta está dirigida a personas desde los 6 años en adelante y se organiza en franjas etarias específicas con el objetivo de adaptar los contenidos pedagógicos y las dinámicas teatrales a cada etapa del desarrollo. Según informaron, los talleres pondrán el foco en la corporeidad, la expresión escénica y la construcción a partir de experiencias grupales.

Las actividades para niños de entre 6 y 9 años se realizarán los lunes de 18 a 19:45, mientras que el grupo de 10 a 12 años tendrá encuentros los martes en el mismo horario. Los adolescentes de 13 a 16 años trabajarán los jueves de 19:30 a 21:15. La propuesta también incluye un taller para jóvenes y adultos de 17 a 99 años, que se desarrollará los miércoles de 20 a 21:30.

Desde La Cacerola señalaron que el objetivo principal de los talleres es ofrecer un espacio donde los participantes puedan abordar la expresión corporal y desarrollar habilidades comunicacionales a través del lenguaje teatral. La metodología propone aprender desde el juego, la improvisación y el trabajo con otros: "Vení a divertirte, jugar, expresarte, deshinibirte, crear y actuar", escribieron en la invitación.

Los cupos son limitados.

La inscripción puede realizarse al 343 4388554.