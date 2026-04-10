El desplazado jefe de la comisaría de Chajarí habló sobre el suicidio de una agente policial

Mauricio Maschio, que fue jefe de la comisaría 1° de Chajarí, habló en torno al suicidio de la joven agente de la Policía Daniela Giuliana Lezcano Balzer, de 21 años, ocurrido el jueves 2.

La joven se encontraba de guardia, acudió a un negocio, pidió pasar al baño y allí ocurrió el desenlace fatal. La familia sospechó desde un primer momento de las razones que llegaron a la chica a esa determinación y por eso pidió la intervención de la Justicia.

En la investigación interviene la fiscal María Dalia Verdura Pons, de la Unidad Fiscal de Chajarí.

“Yo estoy al lado de ellos y voy a seguir al lado de ellos porque son mi personal. Y bueno, hasta tanto alguien me diga hay una culpabilidad o no, o me diga el motivo, para mí son mis funcionarios y estoy al lado de ellos el 100%”.

El jefe departamental de Policía de Federación, Luis Cristian Valdez Puente, salió en defensa cerrada de los funcionarios de la Comisaría 1°, de Chajarí, pasados a disponibilidad luego del suicidio de la agente.

Moschio, después de ser pasado a disponibilidad, entregó su celular y el arma. Ya de civil, habló con Radio Chajarí. El sitio Entre Ríos Ahora reprodujo las declaraciones. El policía reveló que fue él mismo quien le dio la triste noticia a la madre de la funcionaria de 21 años y que se puso a disposición de la familia.

Dijo que desde Fiscalía le comunicaron que la familia había mencionado que pudo haber un posible maltrato laboral de su parte hacia la subordinada. “Entiendo a la familia, me pasó, sé lo que se siente perder un hijo”, aseguró.

Pero ante el involucramiento mediático con el caso, designó abogado y se puso a disposición de la Justicia. “Me puse a disposición después de que me mencionaran que estoy sindicado y procedo a hacer entrega de mi teléfono particular y el policial, el que portamos cuando estamos de guardia”, agregó.

La funcionaria policial fallecida había egresado como agente de la Policía en diciembre, estuvo trabajando en la temporada de verano en Santa Ana y se reintegró a la comisaría de Chajarí el pasado 3 de marzo.

Al hablar públicamente del caso, Maschio se explayó sobre la modalidad de trabajo, con los horarios prestablecidos para el cumplimiento de las funciones. “Hablé en dos oportunidades con ella. Una vez se habló de una situación de servicio, se hizo una reunión, se habló con los compañeros de ella. El jefe de Operaciones se puso a disposición. Son personas que recién egresan y están sometidas a distintas situaciones”, se explayó.

“Seguimos las medidas jerárquicas. Ellos (los agentes) se manejaban con el jefe de calle y con el auxiliar de guardia”, indicó sobre el trabajo diario de los integrantes de la fuerza.

“Nunca fue sancionada, nunca tuvo apercibimiento, ni se la recargó en el horario de trabajo. Estaba aferrada a disposiciones objetivas y comunes al grupo de los agentes egresados”, expuso.

En tanto, el ahora exjefe de la comisaría 1° repasó esa vez que la convocó a su despacho, acompañada por otra funcionaria, para explicarle que no debía desatender su función, a raíz de algo que había observado en una oportunidad en que recorrió las calles y pasó por el puesto donde estaba la joven agente.

“Nunca tomé conocimiento de si estaba en pareja, si estaba mal. No vimos en ningún momento esa situación. Los compañeros nunca vieron algo mal. Nunca se constituyó a despacho por algo así”, agregó.

Con respecto a la decisión de las autoridades de pasarlo a disponibilidad, comentó que intervinieron integrantes de Asuntos Internos y en base al dictamen, se resolvió. “Me parece bien”, dijo sin profundizar en su parecer en cuanto a la medida.

“Entiendo que me aparten para que la investigación sea transparente. Soy consciente del trabajo que hago y me capacité para eso”, apuntó.