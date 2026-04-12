Acto por el 156 aniversario de la muerte del General Justo José de Urquiza

El intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto y el presidente del STJ, Germán Carlomagno, recordaron la muerte del general Justo José de Urquiza.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Germán Carlomagno y el vicepresidente, vocal Carlos Federico Tepsich, participaron ayer del acto en el marco de los 156 años de la muerte del General Justo José de Urquiza, que se llevó a cabo en la Basílica Inmaculada de Concepción del Uruguay, sitio donde descansan sus restos.

La ceremonia fue presidida por el intendente José Lauritto y participaron el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella; el decano de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Concepción del Uruguay, Ing. Martín Herlax; y el presidente del Centro Cultural Urquiza, Hugo Barreto, entre otras autoridades.

Carlomagno, acompañó al presidente Municipal, José Lauritto, a colocar una ofrenda floral en nombre del Pueblo y el Gobierno de Concepción del Uruguay, en homenaje al padre de la Organización Nacional que descansa en esa ciudad.

También se colocaron ofrendas de parte de la Universidad de Concepción del Uruguay, del Centro Cultural Urquiza, y del Colegio Justo José de Urquiza.

El Padre Gregorio Nadal realizó una invocación religiosa en su nombre.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo del director del Museo de la Ciudad, Pedro Fruniz, quien propuso una mirada profunda y conmovedora sobre el hecho histórico.

En su alocución sostuvo “con claridad la muerte del General Justo José de Urquiza fue un asesinato”, marcando que se trató de “un punto de inflexión” que alteró profundamente la historia entrerriana.

Carlomagno y Tepsich, también estuvieron presentes en la inauguración del Museo Audiovisual Itinerante “Justo José de Urquiza”. Se trata de una innovadora propuesta que combina tecnología y narrativa histórica para acercar a la comunidad los principales hechos de la Organización Nacional.