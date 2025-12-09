Celli: “Es de imperiosa necesidad que se juzgue a Medina en juicio político y que se aplique la ley”

El ex camarista y ex juez de Instrucción, Felipe Celli, se refirió al pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina, y apuntó contra “la decadencia” de todo el cuerpo, al que definió como “un apéndice del Poder Ejecutivo de turno”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Celli sostuvo que no le “sorprendió para nada” el pedido de juicio político contra nada y que su pensamiento fue “más vale tarde que nunca”. En tal sentido aseveró que “la historia de esta señora era un final anunciado” y recordó que en 2004 “le salí al cruce a (Jorge) Busti cuando la propuso para el STJ y le contesté por qué no debía nombrar a esa persona, porque no le daba la talla ni siquiera para ser juez de primera instancia”.

“Le respondí al gobernador que se quedara tranquilo que yo no tenía vocación de cortesano y que nunca iba a integrar el Superior Tribunal de Justicia. Ha pasado el tiempo y me ha dado la razón en todo, y veo con gran dolor la total decadencia del Superior Tribunal de Justicia, que es una cosa lamentable, porque lejos de ser un poder independiente de los tres poderes que debe tener el sistema republicano es un apéndice del Poder Ejecutivo de turno. Lamentablemente la reforma de 2007 omitió –y no fue casual- el generar un nuevo sistema de designación de los miembros del STJ, que tiene que ser un organismo totalmente independiente del poder que lo nombra. Y para esto bastaría solamente con copiar el sistema nacional para designar la Corte y ya habríamos dado un paso importantísimo”.

Analizó que “la decadencia del STJ va creciendo. Tenemos en épocas muy recientes el escándalo del caso Goyeneche, que por suerte se pronunció la Corte y anuló esa lamentable resolución y tenemos al señor (Sergio) Urribarri que se ha robado la mitad de la provincia que sigue en libertad y sigue apañado, sigue la causa de contratos truchos dando vueltas y aceptando mil chicanas de los abogados que tienen un sistema de pagar con creces lo que cobran por las chicas, por la demora y por dilatar estos procesos y van generando en la ciudadanía una decepción total, un descreimiento, que para nada le hace bien a la provincia ni a la República”.

Destacó que el trabajo periodístico de la Revista ANALISIS “es la única voz que sale a la luz para denunciar todo este tipo de atropellos que se cometen, cuando empezás a pedir información al Superior Tribunal y miran para otro lado, abroquelado”.

“Viene bajo la pendiente descendente en la decadencia del STJ y se viene agravando a medida que va pasando el tiempo y lamentablemente dejamos pasar una oportunidad histórica en 2007 cuando fue la reforma de la Constitución provincial donde se debía haber modificado el mecanismo de designación de los miembros del Superior Tribunal y además se debieron haber conformado nuevos organismos de control de la función del Estado. Nada de esto es casual porque quien conducía esa reforma era Busti, con lo cual seguimos con la misma falencia que se va agravando día a día en la decadencia y el descreimiento en la justicia, que es una cosa espantosa”, definió.

En ese marco, apuntó también contra el electo presidente del STJ, Germán Carlomagno, y definió: “Lo tengo registrado como un apéndice de (Daniel) Carubia, escondido detrás de él. A ese muchacho nunca le dio el nivel para estar donde está y parece ser vitalicio, y pasan los años y ahora va a la Presidencia en la nueva gestión, y es lamentable todo esto”.

Ante este panorama, Celli deseó que “ojalá soplen vientos de cambio, y en el caso puntual de Medina es de imperiosa necesidad que se ponga los pantalones largos la Cámara de Diputados que será la cámara de acusación y la Cámara de Senadores que será quien la juzgue en el juicio político. Que sea con la mayor celeridad posible y que se aplique la ley. Eso va a ser una bocanada de aire fresco, que no sé si va a remediar todos los males, pero que por lo menos sea un antes y un después de este todo vale y todo se tolera y se sigue barranca abajo”.

Consultado por la falta de controles, afirmó que “la trayectoria de toda esta gente tiene muchos años, y no sorprende nada de todo esto; el triste epílogo de Medina es el escándalo máximo que, por suerte, conmueve a la opinión y por suerte hubo un ciudadano valiente que hizo la denuncia ante la Cámara de Diputados y es destacada la actuación de ANALISIS, con Daniel Enz, a la cabeza, que es la única voz disidente, mientras los demás miran para otro lado, se esconden”.

“Ojalá soplen nuevos vientos y ojalá el ciudadano tome coraje, denuncie y reclame justicia en serio, Justicia con mayúsculas, de jueces comprometidos con la verdad con total independencia del poder político, cosa que se ha perdido por completo”, concluyó.