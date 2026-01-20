Violencia de género: "Todo se pone cada vez peor y tengo miedo”, dijo la expareja de Nicolás Mattiauda

La expareja y madre del hijo del titular de la Federación Agraria Gualeguaychú, el exdiputado y exsenador provincial Nicolás Mattiauda (PRO) ratificó los términos de la denuncia penal por el delito de "lesiones graves psicológicas, agravadas en un contexto de violencia de género y familia" y brindó detalles de su padecimiento.

Tras la publicación de ANALISIS que reveló la denuncia penal el pasado viernes, María de los Ángeles Rolando brindó más detalles del derrotero judicial, de las denuncias radicadas con anterioridad y de la batalla en el fuero de Familia. En relación a la última denuncia penal, interviene la fiscal Eliana Ghiglione. La jueza de Garantías Natalia Céspedes dictó 90 días de medidas restrictivas para preservar a la denunciante.

En ese marco, la denunciante contó que “todo empeoró tras la separación, en abril de 2023. Primero me amenazaba con que si lo dejaba me iba a quitar a mi hijo, después con lo económico: recibí el pedido de desalojo de la casa en la que vivo con mi hijo mientras enfrentaba un tratamiento médico por un cáncer de mama que se detectó en medio de toda esta situación”, publicó EntreRíosAhora.

“Se quedó con mis ahorros cuando estábamos juntos, me violentó psicológicamente durante todo el embarazo y cuando el nene nació la situación empeoró. Mi hija mayor, que en el momento en que empezó mi calvario era menor de edad, cuando pudo también lo denunció en sede policial porque la situación era imposible”, relató.

“Yo soy peluquera desde hace muchos años, vivo de mi trabajo. La mayor parte incumplió con la cuota alimentaria, ahora argumenta que como ya no estaba en la política estaba desocupado. Él tiene hacienda, maneja un campo, es productor agropecuario por eso está en una entidad del campo, no aporta para su hijo porque no quiere hacerlo”, aseguró la mujer.

María Rolando señaló que “hay una asimetría total. Él incumple con todo y nadie le dice nada. En todo este tiempo no me sentí escuchada por la Justicia de Familia, tampoco mi hijo fue escuchado, porque él manifiesta abiertamente que no quiere ir con su papá y yo tengo que obligarlo a ir”, explicó.

Y sumó: “Esto lo dije muchas veces: Mi preocupación más grande es mi hijo, porque después que se resolviera rápidamente la tenencia compartida para que pudiera desalojarme de la casa, él se lo lleva y como pasó en febrero de 2025 estuve un mes sin tener contacto con mi hijo. Lo ha enviado a la escuela sin el uniforme, todo el tiempo tengo que llevarlo al pediatra porque manifiesta dolores, ha pasado mucho y nadie me escucha”.

Vale destacar que mientras Mattiauda impedía el contacto del hijo con su madre –según manifestó la denunciante- se dedicaba a publicar artículos en portales nacionales hablando de un presunto secuestro de la madre al hijo porque él no podía verlo, como así también alertaba sobre la desigualdad en la justicia entre hombres y mujeres.

“Mattiauda escribió en un artículo con el título ´El abusado fui yo´ en un portal de Buenos Aires, donde dice que solo quiero su dinero. Nunca le inicié un reclamo económico, mi preocupación es mi hijo. Cuando presenté un certificado porque estaba en tratamiento contra el cáncer, él apeló la decisión de una jueza, diciendo que yo no cumplía como mamá, cuando estaba tratando de sobrevivir”, dijo la mujer.

Mientras tanto la mujer reclama que la Justicia entrerriana contribuya a romper con el círculo de violencia: “Yo no sabía cómo salir de esto, mi vida son mis hijos, me preocupa mucho lo que pase de ahora en adelante. El ha llegado a seguirme para pedirme que le quite las denuncias, pero todo se pone cada vez peor y tengo miedo”.