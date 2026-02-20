Mariana Bolzán abre la inscripción al laboratorio anual de escritura

La escritora Mariana Bolzán abrió la inscripción para "Un mundo adentro del mundo", un laboratorio anual de escritura que se desarrollará de manera presencial y con modalidad grupal a partir del jueves 12 de marzo en Casa Banano, ubicada en Córdoba 145, Paraná. La propuesta tendrá encuentros quincenales los días jueves, de 18 a 19:30, con cupos limitados y grupos reducidos, y está dirigida a personas con interés en la lectura y la escritura, sin necesidad de experiencia previa.

Según explicó la autora en la presentación del proyecto, la iniciativa parte de una idea central vinculada a las condiciones necesarias para escribir en el presente. "Un mundo adentro del mundo parte de una convicción: para escribir se precisa tiempo, presencia y confianza en la propia mirada", señala Bolzán, quien plantea que los talleres presenciales y grupales funcionan como "dispositivos potentes de creación y escucha" en un presente atravesado por la sobreabundancia de contenidos y la aceleración cotidiana.

"Un mundo adentro del mundo será un laboratorio entendido en su sentido más literal: labor, prueba, insistencia", explica la escritora, subrayando la escritora. La propuesta se organizará como un ritual quincenal de encuentro donde la práctica escrita también incluya instancias de lectura y conversación, con la intención de obtener un proceso continuo más que resultados inmediatos. "Para escribir se precisa un hueco por donde pase el aire apelmazado de los días y pueda emerger la voz", afirma la autora de Un rayo en el Mundo (2019) y Volúmenes reunidos bajo la luz (2023) al describir el espíritu del espacio.

Durante el año se trabajará con textos seleccionados de narrativa, ficción y no ficción, poesía y ensayo, con el objetivo de observar cómo distintos autores construyen mundos a partir del lenguaje. A partir de esas lecturas se propondrán consignas de escritura que funcionarán como disparadores creativos y se abrirán instancias de lectura para compartir producciones y reflexiones dentro del grupo.

Bolzán remarca además aquello que el espacio no pretende ofrecer. El laboratorio, aclara, "no ofrece recetas mágicas para escribir más y mejor", tampoco fórmulas de productividad literaria ni soluciones rápidas. En cambio, propone "sumergirse en el misterio de lo que ocurre cuando las imágenes propias empiezan a moverse, la mirada se afirma y emerge la voz; cuando escribir deja de ser una exigencia y se convierte en una experiencia compartida, placerosa y a salvo".

El espacio elegido para los encuentros también forma parte de la propuesta conceptual. "Casa Banano no será solo el espacio que aloje el taller: será un ámbito amable, de cobijo, que nos permita congregarnos alrededor de la palabra como si fuera un fuego", sostiene la escritora, al describir el clima que busca construir durante el ciclo anual.

La convocatoria permanece abierta hasta completar los cupos disponibles.

Formulario de inscripción acá.