Suena el Río tendrá su primera edición este sábado en la playa de la Setúbal

La ciudad de Santa Fe será escenario este sábado 21 de febrero, desde las 19, de la primera edición de Suena el Río, un evento musical y cultural que se desarrollará en el espacio Nativo, ubicado en Demetrio Gómez s/n, sobre las playas de la laguna Setúbal. La propuesta incluirá bandas en vivo, sets de DJ y distintas actividades pensadas para acompañar el atardecer y continuar durante la noche, con la intención de afianzar una instancia de encuentro cultural que vincule la música con el entorno natural y la temporada de verano en la ciudad.

El encuentro contará con un line up diseñado para comenzar en formato sunset, acompañando la caída del sol sobre la costa, y continuar luego con recitales en vivo y un cierre musical a cargo de DJs.

Desde la organización indicaron que esta primera edición busca sentar las bases para futuras realizaciones, con la intención de posicionar a Suena el Río como un encuentro periódico dentro de la agenda cultural santafesina.

El evento contará con un esquema de ingreso anticipado debido a la capacidad limitada del predio. Las entradas early birds se encuentran a la venta en TicketWay.