En Concordia un hombre fue condenado a prisión perpetua por Homicidio agravado por el vínculo

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Otto Larocca Rees, impuso la pena de prisión perpetua a Jorge Alberto Miño, a quien el 26 de febrero pasado un jurado popular declaró culpable, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por el vínculo. Fue en el marco del legajo “Miño, Jorge Alberto s/Homicidio agravado”.

Durante la audiencia de cesura, efectuada el 4 de marzo último en los Tribunales de Concordia, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Daniela Montangie, solicitó para Miño la pena de prisión perpetua, en tanto que el defensor oficial Eduardo Garay pidió una condena de 26 años de prisión.

Se trató del juicio por jurados número 154 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Miño asesinó a su hijo de 18 años en diciembre de 2023, en el barrio Las Colinas de Concordia. Joel Alexander Emanuel Miño fue herido de muerte por un disparo de arma de fuego en el rostro, tras una discusión con su padre.