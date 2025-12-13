Central Entrerriano ganó en Junín y sube en la tabla

Este viernes por la noche, Central Entrerriano tuvo acción fuera de casa. En el estadio El Coliseo del Boulevard, el Rojinegro de Gualeguaychú visitó a Ciclista de Junín en el marco de una nueva presentación en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Los árbitros del encuentro fueron Alberto Ponzo y Ariel Rojas.

La paridad entre ambos elencos quedó clara desde el inicio del juego. Aunque Ciclista intentó imponer condiciones, Central Entrerriano fue un hueso duro de roer y también marcó su camino. Todavía calibrando su precisión en tiros de larga distancia, el Rojinegro se retiró ganando el primer cuarto por 20-16.

En el segundo tramo llegó la mejor producción ofensiva de la noche para el anfitrión. Fueron 29 puntos que le permitieron dar vuelta el tanteador y pasar a ganarlo por cinco tantos al cabo de los primeros 20 minutos de juego. Al descanso, el tablero marcaba 45-40 en favor del Verdirrojo.

En el reinicio del juego los dirigidos por Martín Pascal demostraron que no darían el brazo a torcer y volvieron a imponerse con el que hasta el momento era su mejor goleo de la noche: 23 puntos para el parcial 23-21 que los dejó a una posesión del empate: 66-63.

Y en el tramo final llegó el mejor momento del partido para los gualeguaychuenses, que mantuvieron la paridad hasta los instantes finales del juego para acabar ganando. A un minuto del final estaban igualados en 85, pero el cierre de los dirigidos por Pascal fue mejor y acabó en victoria entrerriana por 97-82.

El Rojinegro despidió el año con su segunda victoria consecutiva como visitante, con la que llegó a un récord de 7-5 que lo pone en la séptima colocación de la Conferencia Sur. Su próxima presentación será recién el 9 de enero, en el estadio José María Bértora, frente a Villa Mitre de Bahía Blanca.

-SÍNTESIS-

Ciclista 87-92 Central Entrerriano.



Parciales: 16-20 // 45-40 (29-20) // 66-63 (21-23) // 87-92 (21-29).



Formaciones:

CICLISTA (87)

*Valentín Costa: 19pts, 4rbs, 7as, 4rec.

*Franco Lombardi: 13pts, 3rbs, 2as, 3per.

*Tomás Pereyra: 9pts, 4rbs, 1as, 2per.

*Damián Tintorelli: 16pts, 8rbs, 3as, 1ta.

*Erick Mecías Ayala: 10pts, 3rbs, 1as, 1rec.

Pedro Recalt Figueroa: ---.

Piero Di Prinzio: 2as, 1per.

Franco Montemagio: 2pts, 1rb, 1as, 1rec.

Francisco Pagura Engle: 16pts, 1rb,1 as, 3rec, 2per, 2ta.

Samuel Villa Toro: 2pts, 1rb.

Salvador Baracat: ---.

DT: Julián Pagura.



CENTRAL ENTRERRIANO (92)

*Aquiles Montani Wortzel (x): 9pts, 4rbs, 2per.

*Johu Castillo Borja: 6pts, 4rbs, 2as, 2per.

*Nicolás Reynoso: 25pts, 7rbs, 4rec, 1ta.

*Mario Ghersetti: 5pts, 7rbs, 1per.

*Cristian Zenclussen: 6pts, 1rb, 4as, 1per.

Cristian Pérez: 19pts, 1rb, 2as, 1rec, 2per.

Lautaro Pividori: 12pts, 4as, 1per.

Marcos Panozzo: 9pts.

Juan Siboldi: 1rb, 2per.

Benjamín Lado: 1pt.

DT: Martín Pascal.



*Inicialistas.



(x): Excluido.



Árbitros: Alberto Ponzo - Ariel Rosas.



Estadio: El Coliseo del Boulevard.