Central Entrerriano ganó en Junín y sube en la tabla

Nicolás Reynoso (izquierda) fue el goleador de Central Entrerriano con 25 puntos.
Este viernes por la noche, Central Entrerriano tuvo acción fuera de casa. En el estadio El Coliseo del Boulevard, el Rojinegro de Gualeguaychú visitó a Ciclista de Junín en el marco de una nueva presentación en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Los árbitros del encuentro fueron Alberto Ponzo y Ariel Rojas.
La paridad entre ambos elencos quedó clara desde el inicio del juego. Aunque Ciclista intentó imponer condiciones, Central Entrerriano fue un hueso duro de roer y también marcó su camino. Todavía calibrando su precisión en tiros de larga distancia, el Rojinegro se retiró ganando el primer cuarto por 20-16.
En el segundo tramo llegó la mejor producción ofensiva de la noche para el anfitrión. Fueron 29 puntos que le permitieron dar vuelta el tanteador y pasar a ganarlo por cinco tantos al cabo de los primeros 20 minutos de juego. Al descanso, el tablero marcaba 45-40 en favor del Verdirrojo.
En el reinicio del juego los dirigidos por Martín Pascal demostraron que no darían el brazo a torcer y volvieron a imponerse con el que hasta el momento era su mejor goleo de la noche: 23 puntos para el parcial 23-21 que los dejó a una posesión del empate: 66-63.
Y en el tramo final llegó el mejor momento del partido para los gualeguaychuenses, que mantuvieron la paridad hasta los instantes finales del juego para acabar ganando. A un minuto del final estaban igualados en 85, pero el cierre de los dirigidos por Pascal fue mejor y acabó en victoria entrerriana por 97-82.
El Rojinegro despidió el año con su segunda victoria consecutiva como visitante, con la que llegó a un récord de 7-5 que lo pone en la séptima colocación de la Conferencia Sur. Su próxima presentación será recién el 9 de enero, en el estadio José María Bértora, frente a Villa Mitre de Bahía Blanca.
-SÍNTESIS-
Ciclista 87-92 Central Entrerriano.
Parciales: 16-20 // 45-40 (29-20) // 66-63 (21-23) // 87-92 (21-29).
Formaciones:
CICLISTA (87)
*Valentín Costa: 19pts, 4rbs, 7as, 4rec.
*Franco Lombardi: 13pts, 3rbs, 2as, 3per.
*Tomás Pereyra: 9pts, 4rbs, 1as, 2per.
*Damián Tintorelli: 16pts, 8rbs, 3as, 1ta.
*Erick Mecías Ayala: 10pts, 3rbs, 1as, 1rec.
Pedro Recalt Figueroa: ---.
Piero Di Prinzio: 2as, 1per.
Franco Montemagio: 2pts, 1rb, 1as, 1rec.
Francisco Pagura Engle: 16pts, 1rb,1 as, 3rec, 2per, 2ta.
Samuel Villa Toro: 2pts, 1rb.
Salvador Baracat: ---.
DT: Julián Pagura.
CENTRAL ENTRERRIANO (92)
*Aquiles Montani Wortzel (x): 9pts, 4rbs, 2per.
*Johu Castillo Borja: 6pts, 4rbs, 2as, 2per.
*Nicolás Reynoso: 25pts, 7rbs, 4rec, 1ta.
*Mario Ghersetti: 5pts, 7rbs, 1per.
*Cristian Zenclussen: 6pts, 1rb, 4as, 1per.
Cristian Pérez: 19pts, 1rb, 2as, 1rec, 2per.
Lautaro Pividori: 12pts, 4as, 1per.
Marcos Panozzo: 9pts.
Juan Siboldi: 1rb, 2per.
Benjamín Lado: 1pt.
DT: Martín Pascal.
*Inicialistas.
(x): Excluido.
Árbitros: Alberto Ponzo - Ariel Rosas.
Estadio: El Coliseo del Boulevard.