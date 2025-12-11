El espíritu navideño se vive en la ciudad santafesina de Reconquista

Se multiplicaron en redes sociales las imágenes del municipio santafesino de Reconquista, vestido de Navidad.

La Municipalidad de Reconquista llevó adelante este domingo 7 de diciembre, en la Plaza 25 de Mayo, el tradicional Encendido del Árbol de Navidad, una celebración que reunió a cientos de familias para compartir uno de los momentos más significativos del año, marcado por la esperanza, la unión y el espíritu comunitario.

La celebración incluyó la bendición del árbol a cargo del presbítero Nicolás Lastra, quien aportó un marco de espiritualidad y reflexión para este momento especial.

Posteriormente llegó la esperada cuenta regresiva, que el intendente compartió junto a integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil y un grupo de niños del público.

Con el acompañamiento de todas las familias presentes, las luces del árbol se encendieron oficialmente, iluminando la plaza y las calles de la ciudad en un clima de emoción y celebración.

Este año, el árbol presenta una intervención artística de estudiantes del Instituto Superior del Profesorado en Artes Nº 5.074, quienes invitaron a los vecinos a escribir una palabra que represente lo que la Navidad significa para ellos. Cada mensaje fue colocado en el árbol, construyendo entre todos un gesto colectivo de unión y esperanza.

El espacio es elegido por los vecinos para tomarse fotografías y compartirlas en redes sociales usando el hashtag #navidadetodos, sumándose de forma activa a esta celebración comunitaria.

Las imágenes de la ciudad de Reconquista con la especial decoración navideña se multiplicaron en redes sociales.

Fuente: El Litoral.