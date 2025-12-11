Campi casi se va a las manos con Ricky Martin

El cómico reveló cómo fue el inesperado cruce con el cantante por un saludo.

Martín Campilongo, más conocido como Campi, reveló cómo fue el momento en que estuvo a punto de “irse a las manos” con Ricky Martin, hace más de 20 años y mientras el humorista se encontraba personificado como “Jorge”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en base a las declaraciones televisivas del artista, él mismo confirmó que “se puso picante la cosa’, ambos nos paramos y menos mal que nos separaron porque me cagaba a trompadas”.

“Fue en Showmatch hace muchos años, nos mandaron, con José María Listorti, a buscar el saludo para el comienzo del año, que diga ‘¡Buen año, Marcelo!’ Quería el saludo de Ricky Martin que estaba en Nueva York. Fuimos a Nueva York”, detalló Campi.

En línea, profundizó: “Fue en la época en que no había celular y había que quedarse en el hotel esperando que llamaran con el teléfono de rulo. Esperamos cinco días y Ricky Martin no nos llamaba. Al quinto día viene Ricky, salimos a la calle con el productor que me miró e hizo un gesto”.

“Entonces me dijo que iba a hacer el saludo, pero sólo con José María y que yo no aparecía. Llevaba cinco días adentro del hotel y me puse re loco. Estaba vestido de Jorge. José María estaba de ‘El insoportable’”, añadió.

“Entonces le dije ‘Che, te vi que le dijiste que no. ¿Porque no me decís a mí?’. Me contestó que no lo quería hacer, que mejor no, le repregunté y le dije ‘Hace cinco días que estoy acá. Yo no tengo ni un disco tuyo. Estoy laburando acá’”, sostuvo.

Por último, Campilongo concluyó: “Se puso picante la cosa. Él se puso loco, yo también y nos separaron los productores. Al final yo no aparecí”.

Fuente: Noticias Argentinas.