La UTA realizó acciones gremiales en Paraná, sin afectar el inicio del nuevo servicio de transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició este sábado una manifestación en Paraná, sin afectar el funcionamiento del nuevo servicio de transporte urbano, que comenzó a operar tras años de cuestionamientos al sistema anterior. Sin embargo, el contexto se vio atravesado por la presencia de más de un centenar de trabajadores de ERSA que se presentaron en la base de la empresa San José, generando un clima de tensión.

El cronograma de acciones del sindicato comenzó el sábado a las 19, con la instalación de una carpa en el ingreso a la firma. La guardia se mantuvo toda la noche y continuó hasta la madrugada.

Desde la UTA insistieron en que sus medidas no buscan frenar la prestación del servicio y que no impedirían el ingreso ni la salida de los colectivos, sino que apuntaban a visibilizar reclamos laborales sin afectar a los usuarios.

Declaraciones de la intendenta Rosario Romero

La intendenta Rosario Romero en diálogo con ANÁLISIS se refirió este domingo a la situación generada por la irrupción de trabajadores de ERSA en la base operativa. Según señaló, más de un centenar de personas se presentaron en el lugar, y se procedió a tomarles los datos.

“Se presentaron más de 100 trabajadores; se les tomaron los datos. Todos dicen que todavía siguen siendo empleados de ERSA; incluso algunos se presentaron con la camiseta que dice ERSA”, afirmó Romero, quien indicó que el municipio también dispuso la presencia de un escribano para certificar lo ocurrido. “Se fueron después de que anoche se apostaron en la entrada en forma amenazante, con camionetas, autos, etc. Cuando recibieron la notificación judicial se fueron todos”, agregó.

La jefa comunal advirtió que podrían registrarse nuevos intentos de presión judicial por parte de la empresa saliente. “Creo que esta semana van a intentar algo más con el juez de CABA, pero espero que nuestros tribunales estén a la altura, porque hay una cuestión de incompetencia planteada ante un juzgado laboral”, señaló. Y añadió: “Si se expide el juzgado laboral con la incompetencia que planteó el abogado de la empresa San José, debería quedar claro cuál es la jurisdicción que corresponde”.