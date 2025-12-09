Concordia en verano: Carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia propone un calendario estival que reúne eventos masivos, experiencias al aire libre y recorridos culturales que inspiran tanto a quienes buscan actividades intensas como a quienes priorizan el relax. Su ubicación a orillas del río Uruguay y del Lago Salto Grande, sumada a su posición estratégica en el corredor del Mercosur, la consolida como una puerta de entrada al litoral entrerriano y uno de los destinos más completos para este verano.

Diciembre–febrero: fechas que marcan la temporada

La agenda de verano incluye hitos que convocan a visitantes de todo el país:

Maratón Internacional de Reyes – 10 de enero

Con pruebas de 10 km y 5 km, es una de las competencias más emblemáticas del calendario atlético provincial, con miles de participantes que recorren las calles de la ciudad.

Carnaval Más Pasional del País – desde el 24 de enero

El corsódromo Atanasio Bonfiglio vuelve a convertirse en escenario de seis noches donde cuatro comparsas despliegan alegría, emoción y creatividad, renovando cada año la identidad festiva de la ciudad.

Vendimia en Concordia – enero y febrero

Bodegas y viñedos abren sus puertas con degustaciones, visitas guiadas y propuestas especiales que muestran el crecimiento del enoturismo y la diversidad de cepas locales.

Termas, lago y actividades al aire libre

Concordia cuenta con tres complejos termales que integran bienestar, naturaleza y comodidad en un entorno ideal para relajarse durante todo el año.

Termas de Concordia ofrece amplias piletas termales, áreas de hidromasaje y espacios de descanso pensados para toda la familia.

Termas del Ayuí, que combinan relax con un parque acuático rodeado de naturaleza, ofrece relax y diversión .

Termas Punta Viracho, a pocos metros del lago, ideales para disfrutar la vista y la tranquilidad.

Rodeada por el Lago Salto Grande y el río Uruguay, es uno de los destinos preferidos para quienes disfrutan del agua y la naturaleza. La pesca deportiva de especies como bogas y dorados convoca a visitantes de todo el mundo y se desarrolla con una práctica responsable, siempre acompañada por guías locales.

Además, el destino ofrece deportes acuáticos como kayak, canotaje, remo, paseos en lancha y diversas actividades náuticas, ideales para conectar con el entorno en cualquier época del año.

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande ofrece visitas guiadas gratuitas todos los días, permitiendo conocer de cerca una de las obras de ingeniería binacional más relevantes de Latinoamérica y comprender su impacto energético, social y territorial.

Recorridos con historia y patrimonio

El reconocimiento de Concordia como “Ciudad Art Nouveau de América 2025” pone en valor su patrimonio arquitectónico. El circuito Art Nouveau permite recorrer edificios emblemáticos, museos y centros interpretativos como el Museo y Centro Cultural Salto Grande, el Museo de Artes Visuales, el Palacio Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Provincial de la Imagen, el Centro de Interpretación del Castillo San Carlos y Costa Ciencia, entre otros.

El Parque San Carlos ofrece historia y paisajes únicos. El Naranjal de Pereda resguarda tres siglos de tradición citrícola, mientras que el Castillo San Carlos recupera la memoria de Antoine de Saint-Exupéry y su obra “El Principito".

El Bus Turístico suma relatos y anécdotas en cada recorrido y ofrece distintos circuitos para disfrutar los atractivos de la ciudad. Su propuesta principal, “Tierra Mágica del Principito", se complementa con otros itinerarios que permiten descubrir Concordia desde una mirada guiada y accesible.

Sabores locales y enoturismo

Su gastronomía refleja su territorio: pescados de río, cítricos, miel, arándanos y productos de estación conforman una identidad culinaria que se disfruta tanto en la Costanera —con sus restaurantes, parrillas y los foodtrucks “Terrazas de la Costa” — como en el corredor gastronómico de la zona céntrica.

Las bodegas y viñedos ofrecen experiencias que incluyen degustaciones y recorridos guiados, invitando a conocer vinos locales como Tannat, Marselan, Chardonnay y otras variedades

Concordia reafirma su lugar como un destino integral donde convergen naturaleza, cultura, gastronomía y tradición. Una ciudad para disfrutar con todos los sentidos, recorrer a tu ritmo y descubrir en cada experiencia un motivo para volver.

