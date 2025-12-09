El HCD realizará entrevistas a los postulantes para ocupar cargos en la Defensoría del Pueblo de Paraná

La legislatura de la capital entrerriana llevará adelante, los días 11 y 12 de diciembre, las entrevistas personales a los postulantes para cubrir los cargos de Defensor/a del Pueblo, Defensor/a Adjunto/a y Defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores, conforme lo establecido por las ordenanzas vigentes. Las instancias se realizarán en Sesión Ordinaria Especial, desde las 9, en el Recinto de Sesiones del Palacio Municipal.

Postulantes habilitados

El decreto de Presidencia consolidó el listado final de aspirantes para cada cargo. Para defensor/a del Pueblo y defensor/a Adjunto/a, fueron habilitados: Graciela Viva, José Menghi, Fernando Veiga, Facundo Menghi, Lisandro Amavet, Javier Paniagua, Fabián Rojkyn, Cecilia Pautaso, Héctor Bautista, Luciana Etchemendigaray.

En tanto, para defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores, los postulantes son: Abelardo Espíndola, Fernando Veiga, Jésica Correa, Marta Rodríguez, Eliana Fazzari, Ayelén Lambert, Marcia López.

Fechas y cronograma de entrevistas

Las entrevistas se desarrollarán en dos jornadas. La primera será este jueves 11 de diciembre, a las 9 en el recinto de sesiones, donde expondrán los postulantes a defensor/a del Pueblo y defensor/a Adjunto/a. Mientras que el viernes 12 de diciembre, también a las 9, se realizarán las entrevistas a postulantes a defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores.

Cada postulante deberá exponer públicamente sus planes y propuestas para el cargo al que concursa. El tiempo máximo será de 10 minutos, o de 20 minutos para quienes se postulan a más de un puesto. Finalizadas las exposiciones, las y los concejales podrán formular las preguntas que consideren pertinentes, sin límite de tiempo.

Continuidad del proceso

Tras la etapa de entrevistas, el Concejo Deliberante fue convocado a una Sesión Especial el 18 de diciembre, a las 9, destinada a tratar la designación del defensor/a del Pueblo, defensor/a Adjunto/a y del defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores

Finalmente, el 19 de diciembre a las 9, se realizará la Sesión Especial para la toma de juramento y puesta en funciones de quienes resulten electos.