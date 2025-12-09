Feliciano: "Al menos 100 personas directamente afectadas por el ingreso de agua a sus hogares", dijo Arévalo

La ciudad de San José de Feliciano fue declarada en emergencia tras ser azotada por un duro e inusual temporal de lluvias y fuertes ráfagas de viento que comenzó durante la madrugada y persistió por más de 24 horas. Según los registros, la precipitación acumulada superó los 225 mm, una cifra que provocó el anegamiento total de calles y severos daños en viviendas.

El intendente de Feliciano, Damián Arévalo, describió la situación como crítica y señaló que la localidad se encontraba justo en el centro del “punto rojo” del fenómeno meteorológico.

Impacto y familias afectadas

El intendente comentó a Ahora que el temporal ha dejado un saldo de “al menos 100 personas directamente afectadas por el ingreso de agua a sus hogares. La situación más alarmante se dio en varias viviendas, incluidas algunas de construcción reciente, donde el agua ingresó incluso por debajo de la estructura”, detalló el mandatario de la ciudad del norte entrerriano.

Respecto a las evacuaciones, Arévalo informó:

9 familias que estaban en condiciones de ser evacuadas se negaron a dejar sus casas.

1 familia accedió y fue trasladada al Polideportivo municipal.

El intendente recordó que la ciudad, con dos arroyos principales, tuvo episodios similares de riesgo de desborde en 2015 y 2016, y que en esta ocasión, los cursos de agua estuvieron nuevamente “al límite” de su capacidad. “Si se hubiesen desborado hubiesemos sufrido una tragedia”, comentó.

Asistencia del municipio

A pesar de las complicaciones, el intendente Arévalo confirmó que se comunicó con las autoridades provinciales, quienes anunciaron que les iban a hacer llegar asistencia.

El propio Arévalo admitió haber sido afectado personalmente, ya que el agua también ingresó a su casa. Sin embargo, enfatizó que la naturaleza a veces genera situaciones incontrolables, mientras los niveles de agua en la ciudad ya han comenzado a descender visiblemente.