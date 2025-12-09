Gualeguaychú: una facultad de Uader cambiará de sede a partir de 2026

Desde el año 2026, la Sede Gualeguaychú de la Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la UADER comenzará a operar en el primer piso de la Escuela Secundaria N°12 "Luis Clavarino".

Este traslado es el resultado de un convenio marco firmado en junio entre el Consejo General de Educación y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

En octubre, se formalizó un acuerdo entre la FHAyCS y la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, seguido por un acta interinstitucional firmada por la Rectora de la Escuela Secundaria Luis Clavarino, la responsable de la Sede Gualeguaychú, el Decano de la FHAyCS y la Directora Departamental de Escuelas de Gualeguaychú.

Desde 2018, la Sede de Gualeguaychú funcionaba en la Escuela Secundaria Fray Mamerto Esquiú, donde se desarrollaron de manera satisfactoria las actividades académicas y administrativas. En ese tiempo, los directivos y el personal de la escuela mostraron una excelente disposición para apoyar el funcionamiento de la Sede.

(APF)