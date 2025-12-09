Rompieron a piedrazos dos colectivos de la nueva empresa prestadora del servicio en Paraná

Dos colectivos nuevos del flamante sistema de transporte urbano de la ciudad de Paraná fueron atacado por desconocidos este lunes por la mañana. Con piedrazos, provocaron el destrozos de los vidrios.

El hecho sucedió durante las primeras horas de este lunes, en la cabecera de la Línea D, en Lola Mora y Quinquela Martín, y luego en una de las cabeceras de Ameghino y Florencio Sánchez, en San Agustín, supo Ahora por fuentes oficiales.

Los móviles debieron quedar fuera de servicio y, en su lugar, fueron reemplazados por otras unidades para poder garantizar la prestación del servicio de transporte en el primer día hábil desde el cambio de concesión.

Cabe recordar que este domingo 7 de diciembre se concretó el inicio del nuevo servicio de transporte urbano, en manos de la UTE encabezada por la firma San José SA, cuyas unidades ya se encuentran en circulación.