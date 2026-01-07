Gualeguaychú: concejal del PJ denunció posibles sobreprecios y direccionamiento de obras

El concejal de Gualeguaychú Emiliano Zapata (PJ) cuestionó al gobierno de Mauricio Davico en el municipio de esa ciudad y denunció serias irregularidades, además de falta de gestión.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Zapata señaló que la gestión de Davico “está promocionando que el municipio actualmente está financiándose con recursos genuinos y propios, cosa que es real, pero es algo que también ocurre en cualquiera de las demás Municipalidades de la provincia. Los presupuestos hoy se nutren de los impuestos y de la coparticipación, básicamente a todos los municipios les pasa lo mismo, eso no es ningún logro. Por el contrario, cuando al actual intendente se lo ha catalogado como una persona que tiene mucha capacidad de gestión y hasta el logo de la gestión es ‘Orden y Gestión’, lo que muestra el presupuesto es que no hay un solo peso que ingresa de ningún tipo de programa nacional o provincial que pueda aumentar el presupuesto municipal o que se baje algún tipo de obra nacional o provincia, es decir que de gestión no hay absolutamente nada”.

En relación a la planta de asfalto, afirmó que “si bien consideramos que es una buena apuesta y está muy bien lo que ha logrado el intendente de reinstalarla y transformarla, es una planta que no estaba parada, sino que ya producía asfalto y ahora lo va a hacer en mejores condiciones. De todos modos, hemos visto decretos de fines de 2025 donde se compra asfalto, así que tampoco tenemos claro realmente cuánto produce y cuánto se sigue comprando de este recurso”.

Al respecto, dijo que “no hay predisposición en general para dar información; hace ya mucho tiempo que pedimos información sobre distintos temas que han generado dudas en el bloque y no hemos obtenido ningún tipo de respuesta, sobre todo de cosas muy importantes”.

Como ejemplo, mencionó que “hubo una información periodística de un medio local que contaba que una cooperativa llamaba la atención porque era la que más obras se le daba, que en 2025 y parte de 2024 llevaban asignados cerca de 400 millones de pesos en obras, de los cuales 105 millones de pesos fueron ejecutados mientras esa cooperativa tenía la matrícula vencida y, por casualidad, esa matrícula está a nombre de una persona de apellido Basaldúa que es hermano de una concejal del oficialismo y que ha tenido en su momento vínculo con el secretario de Gobierno, Luciano Garro. Más allá de esos montos impresionantes asignados a una sola cooperativa también hay dudas en relación a algunas obras donde todo indica que podría llegar a haber sobreprecios, como el caso de puertas de emergencia del Polideportivo, baños que se hicieron en el Corsódromo, obras en el complejo de la Caja de Jubilaciones Municipal. La realidad es que no tenemos suerte en relación a los pedidos de informe en general que se presentan cuando hay algún tema en discusión, y cuando tuvimos dudas en su momento en relación a actitudes que han tomado algunos concejales tampoco han sido respondidas. Hubo una acusación, con información muy cercana, que decía que un concejal estaba robando luz de la cooperativa eléctrica y tampoco nos quisieron dar la información. Le ofrecimos al concejal que permitiera que la cooperativa eléctrica lo hiciera y por supuesto que no nos facilitó el aval. En resumen, venimos manejándonos con muchas dudas y con pocas respuestas”.

Respecto de las dudas sobre obras, indicó que “más allá de que no publican el total de los decretos, porque sigue habiendo decretos de 2024 y 2025 sin publicar, y van publicando de manera irregular, no están correlativos, pero lo que cuento está corroborado por decretos donde están los pagos a la cooperativa. Estos montos que conocemos hasta hoy de 400 millones y esos 105 millones pagados a la cooperativa en periodos de tiempos donde la cooperativa tenía la matrícula suspendida, si bien surgió de una información de un medio local, nosotros corroboramos los decretos”.

Aclaró que “el Ejecutivo tiene la posibilidad de hacer contrataciones directas, pero lo que debe hacer es un trabajo repartido con todas las cooperativas, darles posibilidades a todas, y acá hay una situación que llama bastante la atención por los altos montos y por quien está a cargo de la cooperativa”.

En relación con los supuestos sobreprecios, ahondó: “Al Polideportivo que construyó la gestión anterior le faltaba colocar las puertas de emergencia y, en su momento, cuando una productora trajo dos espectáculos importantes a Gualeguaychú, una funcionaria del Ejecutivo salió a decir que se le cedía en préstamo el Polideportivo a esa productora porque se iba a hacer cargo de la obra de las puertas. Pero después corroboramos que los pagos de las puertas salieron del municipio, no lo hizo la productora, y por información que tenemos de personas vinculadas a la construcción, el monto que habría salido la colocación de esas puertas estaría muy por debajo de lo que pagó el municipio”.

“Aunque a eso tendría que resolverlo un perito, estamos trabajando en ese sentido. Con esto de la cooperativa, cuando salió la información suponíamos que algún fiscal se iba a hacer eco e iba a tomar intervención, pero no ocurrió. Estamos analizando con nuestro equipo de letrados la posibilidad de hacer la denuncia, no la descartamos en absoluto, pero para eso tenemos que tener información segura, verídica para no hacer una denuncia falsa. De hacer una denuncia queremos tener los elementos apropiados para poder hacerla”, aseguró.

Respecto de la falta de gestión de Davico, planteó: “Primero, que uno de sus funcionarios lo catalogó como ‘el Messi de la gestión’; segundo, que el logo del municipio es ‘Orden y Gestión’, es decir que se basan en eso y lo marcan como un fuerte del intendente y eso no ha pasado en lo más mínimo. Y, en tercer lugar, y más importante, es que una de las excusas es que el gobierno nacional no baja obras a ninguna provincia ni ciudad, pero la gran diferencia acá es que en el caso de la intendenta de Paraná no acompaña las políticas del gobierno nacional ni provincial, como sí lo hace el gobierno de Gualeguaychú, promocionando y poniéndose orgulloso de las políticas que lleva a cabo el Presidente Milei, y esas son las tres diferencias más importantes”.

“Hasta acá, que tengamos conocimiento nosotros, el único beneficio que se obtuvo en su momento fue entrega de rezagos de Aduana, que nunca quedó claro. Más allá de que tuvimos la información en la mano sobre qué cosas habían llegado a Gualeguaychú, como ropa y otros elementos que habitualmente secuestra la Aduana, había lanchas, jet sky, canoas, motos y algunas otras cosas de valor que nos enteramos por nuestra vía, no por información del Ejecutivo, e hicimos un pedido de informes para que nos contaran qué se había recibido y adónde se había destinado todo lo que se recibió a través de la secretaria de la Presidencia y, obviamente, nunca fue contestado ese pedido de informes con lo cual no sabemos adónde fueron a parar todos esos elementos. Otra gestión es haber obtenido el reconocimiento de fiesta nacional para nuestro carnaval, pero cualquiera de estas dos gestiones que conocemos no creo que les cambien en absoluto la vida a los ciudadanos de Gualeguaychú”, concluyó.