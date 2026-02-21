Rocamora perdió ante Independiente de Neuquén por la Liga Nacional

Rocamora cayó ante Independiente de Neuquén como local y se hunde en la tabla.

Este viernes por la noche, el Club Rocamora de Concepción del Uruguay recibió la visita de Independiente de Neuquén por una nueva presentación en el marco de la Liga Nacional de Básquet femenino. El duelo por la Conferencia Sur contó con el arbitraje de Robles y Cáceres.

El Rojo comenzó bien en el primer cuarto a partir de los aportes de Martina Schunk y Renata Pidone. Pese a un buen comienzo, el visitante reaccionó y la victoria parcial para el Rojo fue apenas por 22-20.

En el arranque del segundo cuarto llegó un triple de Antonella González que adelantó al local por cinco puntos (25-20), pero no duró mucho. Hubo paridad hasta el 36-36, cuando el equipo de Sabrina Scévola se quedó sin puntería y acabó quedando a diez tantos de distancia de su rival en la previa al descanso: 46-36.

En el arranque de la segunda mitad del juego, el conjunto neuquino llegó a distanciarse por 12, pero Rocamora respondió y quedó a cinco puntos (54-49) con los triples de Chiappella y Battioni. Sobre el cierre, las uruguayenses apretaron a sus rivales y consiguieron quedar a solo dos puntos en el último descanso: 59-57.

Rocamora llegó a estar a un punto de empatar el juego (61-60), pero apareció Laila Raviolo en el visitante y se acabó el encuentro. Dos triples suyos sacaron siete de distancia y aniquilaron anímicamente al Rojo que sufrió una amplia derrota en el tramo final para el resultado definitivo de 81-68.

Se trata de la novena derrota para el Rojo, que apenas suma una victoria en esta instancia del certamen. Independiente, por su parte, suma siete victorias y seis derrotas en esta etapa del torneo. La próxima presentación para las uruguayenses será frente a Deportivo Berazategui el próximo miércoles 25 de febrero, desde las 20.30.

-SÍNTESIS-

Rocamora 68-81 Independiente (Neuquén).



Parciales: 22-20 // 36-46 (14-26) // 57-59 (21-13) // 68-81 (11-22).



Formaciones:

ROCAMORA (68)

*Renata Pidone (x): 3pts, 2rbs, 1rec, 1ta.

*Manuela González: 8pts, 5rbs, 2as, 5per, 1ta.

*Santina Cherot: 7pts, 5rbs, 5as, 1rec, 1per.

*Paula Santini: 12pts, 6rbs, 3as, 1rec, 2per, 1ta.

*Martina Schunk: 14pts, 17rbs, 1rec, 1per.

Florencia Losada: 1rb, 2as.

Maite Cuenos Elizalde: ---.

Natalia Battioni: 10pts, 6rbs, 1per.

Melanie Delsart Izaguirre (x): 9pts, 1rb, 1as.

Guadalupe Chiappella: 5pts, 2rbs, 1as, 1per.

DT: Sabrina Scévola.



INDEPENDIENTE (81)

*Laila Raviolo: 21pts, 11rbs, 4as, 2rec, 2per.

*Hanna Quintero: 8pts, 1rb, 1as, 1rec, 2per.

*Valentina Mendoza: 6pts, 3rbs, 4as, 2rec, 2per.

*Martina Torres Passeggi: 16pts, 14rbs, 5as, 1rec, 2per, 1ta.

*Julieta Ibarra De la Vega: 18pts, 15rbs, 1as, 2rec, 1per.

Guadalupe Demarsico: 2pts, 3rbs, 1per.

Lourdes Briones Pavón: 8pts, 2rbs, 1rec.

Iara Parra: 1rb, 1per.

Miranda Canales: 2pts, 1rb, 1as.

DT: Marcelo Remolina.



*Inicialistas.



(x): Excluidas.



Árbitros: Roblés - Cáceres.



Estadio: Julio Paccagnella.