Liga Nacional de Vóley femenino: San José perdió con Tucumán de Gimnasia

Este sábado tuvo lugar la cuarta presentación del Club Social y Deportivo San José en el marco de la Liga Nacional de Vóley femenino. El Auriazul enfrentó a Tucumán de Gimnasia, uno de los candidatos al título, en el Club Pacífico de Mendoza.

En el primer set no hubo equilibrio alguno. El dominio del juego fue total por parte del conjunto tucumano que cerró el parcial en menos de 20 minutos. Fue victoria por 25/8 en el primer set, lo que podría haber golpeado duramente el estado anímico de las entrerrianas.

Por fortuna eso no sucedió. En los dos sets siguientes el equipo sanjosesino dio pelea y estuvo cerca en buena parte del juego. Esto ocurrió principalmente en el segundo parcial, que acabó favoreciendo a las tucumanas por 25/22.

En el tercer parcial, Tucumán de Gimnasia cerró con un 25/16 su victoria por 3-0 que lo mantiene entre los animadores del torneo. Para San José se trató de la tercera derrota en cuatro presentaciones: solo venció en tiebreak a Brujas de Misiones.

Al equipo entrerriano le quedan tres encuentros para completar su participación en la fase de grupos. Su próximo partido es ante Universitario de Córdoba este domingo desde las 9. En el mismo horario, pero el lunes, jugará ante la Selección Argentina; mientras que cerrará su participación el martes, desde las 11, frente a Municipalidad de San Martín, de Mendoza.

Fixture y resultados de San José | Liga Nacional de Vóley femenino

Miércoles 18/2:

0-3 (14/25, 18/25 y 19/25) vs. Regatas de Mendoza.



Jueves 19/2:

3-2 (25/23, 22/25, 22/25, 25/13 y 15/10) vs. Brujas de Misiones.



Viernes 20/2:

1-3 (25/21, 31/33, 12/25, 19/25) vs. Banco de Santa Fe.



Sábado 21/2:

0-3 (8/25, 22/25 y 16/25) vs. Tucumán de Gimnasia.



Domingo 22/2:

9: vs. Universitario de Córdoba.



Lunes 23/2:

9: vs. Selección Argentina.



Martes 24/2:

11: vs. Municipalidad de San Martín (Mendoza).