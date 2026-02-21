Lotti sobre el final le dio el triunfo a Platense sobre Barracas

Con su victoria, Platense quedó momentáneamente a un punto del líder de la Zona A.

Este sábado, la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional comenzó con dos encuentros en simultáneo. Uno de ellos tuvo lugar en el estadio Ciudad de Vicente López, en donde Platense recibió a Barracas Central. Hernán Mastrángelo fue el responsable del arbitraje; mientras que Ariel Penel estuvo en el VAR.

Nota en desarrollo.

Con su victoria, el Calamar alcanzó los 11 puntos y se ubica tercero en la tabla de posiciones de la Zona A; mientras que el equipo de Rubén Insúa quedó en el 12° lugar con cinco unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Walter Zunino recibirá a Defensa y Justicia, el martes 24 desde las 17; mientras que el Guapo será anfitrión de Tigre, el miércoles 25 desde las 17.

-SÍNTESIS-

Platense 1-0 Barracas Central.



Gol:

41’ST: Augusto Lotti.



Formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Martín Barrios; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Leonardo Heredia.

DT: Walter Zunino.



Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi; Rafael Barrios, Iván Guaraz, Iván Tapia, Tomás Porra, Rodrigo Insúa; Gonzalo Morales y Facundo Bruera.

DT: Rubén Insúa.



Cambios:

ET: ingresó Dardo Miloc por Iván Guaraz (BAR).

ET: ingresó Norberto Briasco por Gonzalo Morales (BAR).

ET: ingresó Santiago Dalmasso por Martín Barrios (PLA).

ET: ingresó Tomás Nasif por Leonardo Heredia (PLA).

16’ST: ingresó Jhonatan Candia por Facundo Bruera (BAR).

17’ST: ingresó Gonzalo Maroni por Tomás Porra (BAR).

24’ST: ingresó Bautista Merlini por Maximiliano Amarfil (PLA).

25’ST: ingresó Kevin Retamar por Guido Mainero (PLA).

37’ST: ingresó Augusto Lotti por Juan Gauto (PLA).

43’ST: ingresó Lucas Gamba por Rafael Barrios (BAR).



Amonestados:

15’PT: Tomás Porra (BAR).

23’PT: Maximiliano Amarfil (PLA).

32’PT: Martín Barrios (PLA).

28’ST: Víctor Cuesta (PLA).

43’ST: Santiago Dalmasso (PLA).



Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Ariel Penel.



Estadio: Ciudad de Vicente López.