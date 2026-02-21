Werner clasificó tercero en el TC Pick Up

Este sábado se desarrolló buena parte de la actividad correspondiente al TC Pick Up. El escenario fue el autódromo Roberto Mouras de La Plata, en donde los pilotos de la categoría probaron sus vehículos por primera vez de manera oficial en la temporada.

Luego de los dos entrenamientos que se desarrollaron temprano por la mañana, llegó el turno de la clasificación ya caída la tarde con la participación de los 16 pilotos inscriptos para la jornada.

En el segundo corte de la clasificación se produjo el accidente por el que apercibieron a Tomás Abdala por una maniobra peligrosa. En ese accidente perjudicó a Hernán Palazzo, al que chocó en la calle de boxes, haciéndole perder rendimiento en su vehículo.

Llegado el último corte clasificatorio, el mejor de los registros fue para Juan Ebarlín, que marcó un tiempo de un minuto, 29 segundos y 151 milésimas. De esa forma se convirtió en el poleman, aunque ya se había destacado en los dos cortes anteriores registrando el mejor tiempo de la prueba.

El segundo lugar fue para Diego Azar, que clasificó a 165 milésimas del Mago Ebarlín luego del último corte. El tercer puesto fue para Mariano Werner, que quedó a 195 milésimas del poleman y apenas a 30 de quien quedó en el segundo lugar. Para el entrerriano fue la primera clasificación a bordo de su Foton Tunland G7, que está de estreno en la categoría.

Con estos resultados, las series del domingo comenzarán con Ebarlín y Werner por delante en la primera, que comenzará a las 11; mientras que Azar y Agustín Canapino liderarán la segunda, que dará inicio a las 11.25.

Clasificación | TC Pick Up | Fecha 1 (en La Plata)

1°) Juan Ebarlín (Toyota): 1’29”126/1000.

2°) Diego Azar (Fiat): a 165/1000.

3°) Mariano Werner (Foton): a 195/1000.

4°) Agustín Canapino (Chevrolet): a 325/1000.

5°) Marco Dianda (Ford): a 393/1000.