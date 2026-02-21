Patronato tuvo un flojo partido y perdió ante Gimnasia y Tiro

Este sábado se produjo el estreno de Patronato en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Por la segunda fecha de la Zona B, el Patrón recibió a Gimnasia y Tiro de Salta en un duelo que contó con el arbitraje de Juan Nebbietti. Tras la igualdad ante San Martín en el debut, había expectativa en que el Rojinegro pudiera mostrar algo más.

En el arranque del juego la pelota fue de manejo exclusivo por parte del anfitrión. Sin embargo, esa extendida tenencia del balón no se transformó en jugadas de peligro. Las claves del equipo paranaense pasaron por la presión en la salida de su rival y la sociedad entre Brandon Cortés y Juan Barinaga.

Con los minutos, Gimnasia y Tiro se fue animando más y sorprendió promediando la primera mitad con un balón largo que dejó a Lautaro Gordillo mano a mano con Gabriel Díaz. Para fortuna del Patrón, Díaz ganó el duelo y evitó la falta dentro del área que hubiera dado una chance clara al visitante.

Fue el preludio de lo que sucedió a los 31 minutos. Un avance de Nicolás Rinaldi por el costado izquierdo tomó mal parada a la defensa del local, con un lento retroceso de Maximiliano Rueda. El hueco que dejó el lateral fue aprovechado por el atacante del visitante, que envió un centro pinchado hacia la derecha para la llegada a pura potencia de Gordillo. El cabezazo del atacante rozó el travesaño e ingresó en el arco de Alan Sosa para el 1-0 parcial.

Patronato reaccionó tras el gol y comenzó a presionar el arco de su contrincante. En ese contexto llegó una buena chance para Valentín Pereyra, que remató tras un centro impulsado desde la derecha por Rueda. El remate del atacante dio en la parte externa del arco e hizo saltar a los hinchas porque movió la red, pero no pudo ser.

La más clara llegó sobre el final de la primera mitad. Juan Barinaga recibió una falta en tres cuartos de cancha y luego se encargó de ejecutar el tiro libre. El remate del mediocampista tenía buena dirección, pero acabó rozando el poste derecho antes de perderse por línea de fondo.

En el complemento Rubén Forestello introdujo variantes: se fueron Barinaga y Pereyra para los ingresos de Renzo Reynaga y Alejo Miró. En la primera jugada del complemento ya mostró algo Miró, que se sacó a un rival de encima y avanzó por la derecha, aunque sin éxito.

Fue un espejismo, porque con los minutos volvió a ser el equipo de Fernando Quiroz el que manejó la pelota y comenzó a aproximarse al arco del Patrón. Aún con cinco defensores, el Negro dejaba espacios sin cubrir luego de los desbordes de sus rivales y en dos ocasiones un contrincante tuvo la chance de rematar desde la medialuna del área en total soledad.

Fue en el primero de esos intentos que Fernando Moreyra evitó el segundo tanto prácticamente sobre la línea, frenando el balón y permitiendo la posterior intervención de Sosa para controlar y llevar tranquilidad.

Con los ingresos de Juan Salas y Hernán Rivero, Patronato pasó a jugar 4-3-3 y la referencia en el área de Rivero cambió completamente el juego. En la primera chance hubo un cabezazo de Miró tras el desborde de Salas que terminó yéndose cerca del poste izquierdo y en la segunda llegó el empate.

Esta vez el centro fue desde la izquierda hacia la posición de Rivero, que bajó el balón al área chica para Franco Soldano. El atacante definió al costado derecho de Joaquín Papaleo y puso el 1-1 a los 31 minutos del complemento. Se desató el festejo del local, que se ilusionaba con dar vuelta el juego.

Pero la ilusión duró dos minutos. El Lobo salteño salió decidido a volver a ponerse en ventaja y lo consiguió poco después. Un rebote fortuito en una salida del Patrón por la derecha favoreció el desborde del visitante por izquierda. La defensa acompañó a la pelota, pero volvió a dejar libre la medialuna del área grande, en donde Jonás Aguirre recibió en soledad. Con una excelsa definición contra el poste izquierdo, el atacante venció a Sosa y puso el 2-1 a los 33 minutos.

Fue todo. Patronato no encontró los caminos para volver a empatar el juego y lo más cercano fueron cabezazos desviados de Rivero y Meritello. Por el contrario, el visitante amenazó constantemente con el gran partido de Fabricio Rojas, que se paró como centrodelantero y molestó constantemente a los defensores locales.

Gimnasia y Tiro volvió a ganar y de esta manera llegó a los seis puntos, con los que lidera la tabla de posiciones. Patronato, con una unidad, tendrá que buscar la revancha en la próxima fecha cuando enfrente a Atlanta, el lunes 2 de marzo, desde las 21 en condición de visitante.

-SÍNTESIS-

Patronato 1-2 Gimnasia y Tiro.



Goles:

31’PT: Lautaro Gordillo (GYT).

31’ST: Franco Soldano (PAT).

33’ST: Jonás Aguirre (GYT).



Formaciones:

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Facundo Heredia; Juan barinaga, Federico Bravo, Brandon Cortés; Valentín Pereyra y Franco Soldano.

DT: Rubén Forestello.



Gimnasia y Tiro: Joaquín Papaleo; Ivo Chaves, Manuel Guanini, Gonzalo Soto, Lautaro Montoya; Jonás Aguirre, Walter Montoya, Nicolás Rinaldi; Lautaro Gordillo, Nicolás Contín y Fabricio Rojas.

DT: Fernando Quiroz.



Cambios:

ET: ingresó Alejo Miró por Juan Barinaga (PAT).

ET: ingresó Renzo Reynaga por Valentín Pereyra (PAT).

17’ST: ingresó Tiago Banega por Nicolás Rinaldi (GYT).

17’ST: ingresó Franco Sivetti por Lautaro Gordillo (GYT).

24’ST: ingresó Hernán Rivero por Maximiliano Rueda (PAT).

24’ST: ingresó Juan Salas por Fernando Moreyra (PAT).

34’ST: ingresó Juan Galetto por Nicolás Contín (GYT).

45’ST: ingresó Rubén Villarreal por Walter Montoya (GYT).



Amonestados:

19’PT: Facundo Heredia (PAT).

42’PT: Fabricio Rojas (GYT).

44’ST: Walter Montoya (GYT).

46’ST: Brandon Cortés (PAT).



Árbitro: Juan Nebbietti.



Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.