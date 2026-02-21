Independiente Rivadavia venció a Independiente en un vibrante partido

Este sábado la acción correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 comenzó con dos encuentros. Uno de ellos fue en Mendoza, donde Independiente Rivadavia recibió a Independiente en el estadio Bautista Gargantini. Yael Falcón Pérez fue el árbitro, acompañado por Pablo Echavarría en el VAR.

Nota en desarrollo.

Con el triunfo, la Lepra alcanzó las 15 unidades y lidera la Zona B al menos hasta que juegue Tigre; mientras que el conjunto de Gustavo Quinteros quedó en la sexta posición de la Zona A con nueve unidades.

En la próxima fecha, Independiente visitará nuevamente Mendoza para enfrentar a Gimnasia este martes 24, desde las 22; mientras que al conjunto de Alfredo Berti le tocará visitar a Racing, el jueves 26 desde las 17.15.

-SÍNTESIS-

Independiente Rivadavia 3-2 Independiente.



Goles:

17’PT: Alejo Osella (IRI).

3’ST: Gabriel Ávalos (IND).

7’ST: Matías Abaldo (IND).

29’ST: Fabrizio Sartori (IRI).

40’ST: Fabrizio Sartori (IRI).



Formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Sheyko Studer, Iván Villalba; José Florentín; Alejo Osella, Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Juan Elordi; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.



Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Ignacio Pussetto, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.



Cambios:

ET: ingresó Walter Mazantti por Ignacio Pussetto (IND).

ET: ingresó Santiago Arias por Leonardo Godoy (IND).

13’ST: ingresó Rodrigo Atencio por Leonard Costa (IRI).

27’ST: ingresó Ezequiel Bonifacio por Alejo Osella (IRI).

27’ST: ingresó Diego Crego por Gonzalo Ríos (IRI).

38’ST: ingresó Federico Mancuello por Ignacio Malcorra (IND).

38’ST: ingresó Mateo Pérez Curci por Lautaro Millán (IND).

40’ST: ingresó Victorio Ramis por Matías Fernández (IRI).



Amonestados:

3’ST: José Florentín (IRI).

35’ST: Matías Fernández (IRI).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Pablo Echavarría.



Estadio: Bautista Gargantini.